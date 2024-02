Billet d'avion de LADOM pour les fêtes : des familles non-remboursées suite à une erreur de communication

Des familles ont profité du nouveau dispositif de LADOM, permettant aux étudiants néo-bacheliers de rentrer gratuitement pour les fêtes. Mais ils n'ont su qu'après coup que le vol aller devait avoir lieu à partir du 20 décembre 2023. Plusieurs crient à l'injustice, et se retrouvent en difficulté financière.

Johanne Chung / Marjorie Le Meur •

Son annonce avait réjoui de nombreuses familles, en novembre dernier : LADOM (l'agence de l'outre-mer pour la mobilité) a déployé un nouveau dispositif, permettant aux étudiants ultramarins de bénéficier d'un billet d'avion pris en charge à 100% pour rentrer chez eux pendant les fêtes.

"Cette prise en charge qui, pour cette fin d’année 2023 s’effectuera sur la base d’un remboursement, s’adresse aux néo-bacheliers accompagnés par LADOM", précisait l'agence sur son site internet. Les étudiants concernés avaient même reçu un email les informant de leur droit à disposer de ce dispositif.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Ces parents ont cru faire rentrer leur étudiant gratuitement pour les fêtes, mais ne se sont jamais faits rembourser par LADOM après une erreur de communication.

Les dates de départ non-précisées

Les vacances achevées, au moment de se faire rembourser, plusieurs bénéficiaires ont rencontré des difficultés. Car ce que la communication de LADOM omettait de préciser, ce sont les dates de départ obligatoires pour pouvoir prétendre à un remboursement.

Seulement les départs le 20 décembre ou après

À partir du 10 janvier, date à laquelle les demandes de remboursement pouvaient se faire, des parents ou étudiants se sont vus opposer un refus de prise en charge. La raison ? Il fallait absolument que la date de départ de l'Hexagone intervienne au 20 décembre 2023 ou après, puisque le décret entérinant la mesure n'a été publié que le 19 décembre.

"Une arnaque"

Mais la mesure elle, a bien été annoncée au grand public dès le 13 novembre dernier. C'est notamment ce que fait remarquer l'artiste Alex Sorres, un des parents lésés, qui a lancé l'alerte sur ce dysfonctionnement après avoir reçu un email le 10 janvier. Et là, c'est la déconvenue. Le courrier l'informe que seuls les départs à la date du 20 décembre ou après seraient remboursés. "En aucun cas il y a un mail qui précise les dates. Pour moi, ça s'apparente à de l'arnaque", lâche Alex Sorrès.

"Une injustice et une faute très grave"

"Les étudiants té fini rentrer dans leur CROUS pour certains, et ils apprennent que le remboursement sera pas pris en compte parce qu'ils ont pris leur billet avant le 20 décembre", déplore-t-il.

"C'est une injustice et une faute très grave" Alex Sorrès, parent lésé par le dispositif de LADOM

Des billets au prix élevé

Il évoque le cas de plusieurs personnes, qui ont pris attache avec lui, et qui se retrouvent en difficulté après avoir avancé une somme conséquente, le prix du billet d'avion étant élevé à cette saison. D'autant que plusieurs étudiants se retrouvant en vacances à la mi-décembre, avaient aussitôt pris l'avion bien avant le 20, là où le prix du billet n'a pas encore atteint son maximum, croyant être remboursés.

"Les billets les moins chers étaient parfois à 1 700 ou 1 800 euros. C'est plus que ce que beaucoup de Réunionnais gagnent" Alex Sorrès, parent lésé par le dispositif de LADOM

"Beaucoup de parents et d'étudiants sont dans des situations financières graves parce qu'il y a eu une très mauvaise communication", dénonce-t-il.

Une information reçue dès novembre

Parmi ces parents en difficulté, cette maman, Ingrid Firminy, qui après avoir eu connaissance du nouveau dispositif, a emprunté de l'argent pour pouvoir faire revenir sa fille à La Réunion pour les fêtes. "Au mois de novembre, elle a reçu un email pour lui dire qu'elle pouvait recevoir une aide supplémentaire pour les néo-bacheliers. (...) On a appelé LADOM pour savoir quelles démarches suivre, on nous a dit qu'il fallait acheter le billet et qu'elle serait remboursée après", raconte-t-elle.

Billet pris le 14 décembre = pas de remboursement

En vacances dès le 14 décembre, l'étudiante rentre à La Réunion, ayant pris "le billet le moins cher" trouvé. Les fêtes passent, et au moment du remboursement, c'est la désillusion.

"Sur le mail, il était dit qu'on recevrait un lien le 10 janvier 2024 pour effectuer la demande de remboursement", poursuit la mère de famille. Mais rien n'arrive. La famille finit par avoir l'explication de LADOM par téléphone. "Elle nous a dit qu'il fallait avoir respecté la date de départ au 20 décembre, et qu'on n'aurait pas de remboursement".

"A aucun moment la date du 20 décembre n'a été mentionnée"

Plusieurs tentatives de joindre LADOM auront suivi, sans succès. Ingrid Firminy n'a à ce jour obtenu aucun remboursement.

"On a bien regardé, à aucun moment la date du 20 décembre n'a été mentionnée, ni dans les courriers, ni lors des appels passés à LADOM pour être sûrs qu'on avait droit à cette aide. On se retrouve sans rien. On a dû emprunter de l'argent pour acheter ce billet, maintenant il faut qu'on rembourse", soupire-t-elle d'un ton dépité.

"Ma fille était toute contente de venir en vacances, c'était la première année qu'elle allait passer Noël loin de sa famille. Tout ça gâche un peu" Ingrid Firminy, mère de famille

LADOM étudiera les dossiers au cas par cas

Contactée, LADOM invite les familles concernées à prendre attache avec son directeur général. Ce dernier avance qu'il étudiera les dossiers au cas par cas.

Il évoque le cas d'étudiants dont "les cours se seraient arrêtés bien avant les vacances de Noël", et qui auraient voyagé avant. "Dans ce cas-là, on respecte l'esprit de ce dispositif qui est de voyager pendant les vacances de Noël, et je procèderai à un remboursement", assure Saïd Ahamada, le directeur général de LADOM.

Des demandes traitées dans un délai de deux semaines

Les demandes devraient être traitées dans les deux semaines suivant leur réception.

A ce jour, sur le site de LADOM, la publication présentant la mesure de financement de retour des néo-bacheliers pour les fêtes ne fait toujours pas mention des conditions de date de vol...