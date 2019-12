Blocages de lycées et perturbations dans les écoles avant la mobilisation du 17 décembre contre la réforme des retraites

Avant la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mardi, des perturbations ont déjà lieu dans les écoles ce lundi 16 décembre. Des élèves bloquent aussi les lycées Lislet Geoffroy et Leconte de Lisle, à Saint-Denis.

Lycées bloqués

Journée de mobilisation, mardi

Des écoles du Port et Saint-Pierre déjà impactées

Pas de bus, mercredi

Avant la grande journée de mobilisation de mardi 17 décembre, des perturbations ont déjà lieu ce lundi dans des établissements scolaires de La Réunion. Une cinquantaine d'élèves ont bloqué ce matin le lycée Lislet Geoffroy, à Saint-Denis. La police s'est rendue sur place. Le lycée Leconte de Lisle est aussi bloqué.Les élèves dénoncent la réforme du bac, la réfome de Parcours Sup,mais aussi la réforme des retraites. "Nous sommes jeunes, mais nous sommes mobilisés pour les futurs retraités comme nos parents", confie Maëva, élève de seconde au lycée Leconte de Lisle. Des perturbations ont également eu lieu ce matin dans les lycées Marie Curie à Sainte-Anne, aux Aigrettes, à Evariste de Parny à Saint-Paul et au lycée Ambroise Vollard, à Saint-Pierre.Un nouvel appel à la grève dans l'Education nationale est lancé ce lundi, contre la réforme des retraites. Demain, mardi, des perturbations sont à prévoir dans plusieurs écoles de l'île. Renseignez-vous dès maintenant auprès de la direction de votre école. Deux nouvelles manifestations sont prévues à Saint-Denis et Saint-Pierre.Ce lundi déjà, des perturbations impactent la tenue des cours dans les écoles. Au Port, des élèves n'ont pas cours ce matin et le service minimum d'accueil est mis en place dans la mesure du possible par la mairie.A Saint-Pierre, la mairie informe que "compte tenu de la poursuite du mouvement de grève nationale et face à l'incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement", il y a un "fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles".Par ailleurs, la CIVIS informe qu'il n'y a pas de transport scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Pierre, ce lundi. En revanche, pour les collèges et lycées, le service de transport scolaire est maintenu. La CIVIS invite les usagers à contacter le numéro vert des Transports 0 800 355 354 (gratuit depuis un poste fixe).La situation sera aussi compliquée du côté du réseau de bus CITALIS à Saint-Denis. L'intersyndicale FO-UR 974 de la SAEM SODIPARC a déposé un préavis de grève à partir de mercredi 18 décembre pour une durée indéterminée.