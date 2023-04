A la veille de la journée mondiale de la respiration, plusieurs ateliers sont proposés aux quatre coins de La Réunion

Neuf personnes sur dix ne respirent pas correctement. Respirer, ça s’apprend ! Des ateliers pour réapprendre à respirer sont organisés partout sur l’île ce lundi 10 avril, veille de la journée mondiale de la respiration. Reportage.

Respirer est un réflexe naturel, pourtant, neuf personnes sur dix ne le font pas correctement. Cela engendre des problèmes de santé, d’où l’importance de réapprendre à le faire. Ce lundi 10 avril, plusieurs ateliers sont proposés aux quatre coins de l’île.

"Inspirez, expirez !"

Une cinquantaine de personnes ont assisté à un cours de respiration à Bras-Panon. Sonia, l’une des adhérentes pense "mal respirer à cause de nombreuses apnées du sommeil". Assister à cette séance en plein air lui permet de réapprendre les bases.

Même objectif pour Noël, 75 ans : "Ma ni ici pou appren à mieux respirer, par rapport à l’âge, kan ou na trois fois 25 ans, lé bon à prendre", raconte-t-il.

Les conséquences

Mal respirer c’est surtout "inspirer avec du bruit, avec la bouche", explique Guillaume Maillot, coach en respiration. Cela entraine des problèmes de santé comme une insuffisance respiratoire, de l’asthme, et d’autres pathologies. "Baisse d’énergie, mauvais sommeil, fatigue, anxiété, stress fréquent" sont des signaux d’alerte, indique Guillaume Maillot.

Comment respirer ?

"La respiration doit être douce et calme, elle a trois secrets : elle doit être lente, profonde, et se faire par le nez", conseille Guillaume Maillot.

Bien respirer permet de "mieux dormir, de réguler son appétit, de mieux digérer, de se sentir mieux", ajoute Diane Bailleux, directrice du service promotion de la santé.

Si vous êtes anxieux, "un premier réflexe peut être de prendre deux inspirations et expirations, puis de couper la respiration pendant cinq secondes et de répéter cet exercice une dizaine de fois, vous verrez votre tension va descendre très vite, promet Diane Bailleux. Il y a aussi la cohérence cardiaque que l’on connait, on inspire sur cinq secondes et on expire sur cinq secondes, faire cet exercice tous les jours permettrait de mieux appréhender sa journée", poursuit-elle.

Chaque personne inhale de l’air en moyenne 23 000 fois par jour, soit environ 12 000 litres absorbés.