Foire de Bras-Panon : des conseils pour manger un repas équilibré composé de produits péi lontan

À la Foire agricole de Bras-Panon, le jardin bio de l'association pour la Valorisation de l'Agriculture Biologique (AVAB) attire les visiteurs. Sa présidente propose des idées de repas équilibrés, à base de produits péi lontan.

Il est possible de manger équilibré et de manger 100 % local, notamment en consommant des produits péi lontan. C'est ce que l'association pour la Valorisation de l'Agriculture Biologique (AVAB) démontre, via son jardin bio à la Foire agricole de Bras-Panon.

Karine Gaudart Boyer, présidente de l'AVAB, partage quelques conseils pour cuisiner un bon repas équilibré.

Des légumes péi lontan

Les légumes péi lontan sont à l'honneur dans l'assiette de Karine Gaudart Boyer. Pour elle, il est essentiel de "cuisiner avec ce que l'on a ici sur notre île", et "d'éviter d'aller chercher des aliments qui sortent de l'extérieur".

Au menu, un repas végétarien, "facile à digérer", confectionné avec des légumes péi lontan, dit-elle.

En entrée, on peut faire une salade de pois carrés, un légume lontan adapté au climat de La Réunion. On les mange quand ils sont fins et mous. C’est une liane de haricots protéinée. On va les faire cuire à la vapeur, les couper et préparer une petite vinaigrette pour manger avec. On peut rajouter quelques feuilles de laitue. Karine Gaudart Boyer, présidente de l'AVAB

Gratin de pipangaille, purée de patates douces

Ensuite, "on peut faire un gratin de pipangaille. On enlève la peau du pipangaille et ça ressemble beaucoup à la courgette", souligne Karine Gaudart Boyer. Si certains préfèrent la purée, la présidente de l'AVAB conseille de préparer une purée de patates douces.

Les pipangailles, légumes lontan, font partie du jardin bio de l'association AVAB • ©Réunion La 1ère

On peut faire une purée de patate douce, avec du beurre et du lait. On peut l'associer avec des pommes de terre ou des carottes. Pour le dessert, on peut préparer un gâteau avec de la citrouille, de la farine tisson et de la noix de coco râpée. Karine Gaudart Boyer, présidente de l'AVAB

Parmi les autres idées de dessert, les traditionnels gâteaux tisson sont à l'honneur, tout comme les bonbons la rouroute.