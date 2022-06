Une journée pour sensibiliser à la maltraitance des personnes âgées

Ce mercredi 15 juin 2022, on lutte contre la maltraitance des personnes âgées, à l’occasion de la journée mondiale qui y est dédiée.

Un mal qui concerne en France 600 000 seniors, et qui a malheureusement fait ces dernières années la une de l’actualité à plusieurs reprises : pensions marron, scandale des maisons de retraite Orpea...

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Afin de libérer la parole chez les gramounes qui seraient victimes de maltraitance, une action de prévention était organisée ce mercredi 15 juin, journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées.

Différents types de maltraitance existent. “Il y a les maltraitances physiques, psychologiques, financières, médicamenteuses, civiques...” explique Pascale Savoye, présidente d’Alma Réunion, association de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Mais à la frontière de la maltraitance, il y a aussi les négligences.

On a deux sortes de négligences : les négligences actives de gens qui veulent se débarrasser “plus vite” de leurs parents, et qui vont ne pas faire ce qu’il faut pour les garder en bon état, et puis il y a les négligences pas actives, qui sont un manque d’aide à la personne par ignorance. Les gens ne savent pas que quand ils vont agir comme ça avec leurs parents ils vont leur faire du mal, mais il suffit qu’on leur dise, et tout rentre dans l’ordre.