Un buste à l'effigie du père Grinenberger inauguré ce samedi à la paroisse Saint-Jacques

Un hommage est rendu aujourd'hui au Père Etienne Grienenberger, ancien curé de la paroisse St Jacques à Saint-Denis. Il a beaucoup œuvré pour aider les plus démunis. Un buste à son effigie sera installé devant l'édifice religieux.

Un exemple de solidarité

C'était quelqu'un qui aimait son prochain et qui aimait aider les autres. C'était son credo. Philippe Mariama, secrétaire adjoint de l'association du quartier de Saint Jacques

C'est un personnage qui a marqué l'existence de la paroisse de Saint Jacques. Il est arrivé ici en 1960 et à partir de là il a été frappé par l'existence des bidonvilles qu'il a constaté au Butor notamment. Ça l'a profondément ému et il s'est juré de faire le maximum pour pouvoir conjurer le sort de ces malheureux qui habitaient ces quartiers-là. Et il l'a fait ! Avec toute sa détermination, son enthousiasme et son savoir-faire. Axel Kichenin, historien

Un buste sera installé en hommage au Père Grinenberger devant l'église Saint-Jacques. Mais qui était cet homme extraordinaire ?

Alsacien d'origine, le Père Etienne Grienenberger fûtà Saint-Denis des années 60 à 1991.Il avait largement œuvré pour venir en aide aux plus démunis.Philippe Mariama, secrétaire adjoint de l'association du quartier de Saint Jacques se souvient deLe Père Grienenberger s'était notamment. Une trentaine d'entre-eux pouvaient bénéficier du logis et couvert à la paroisse.Un buste à son effigie(Re)voir le reportage de Jean Claude Toihir et Alexandre Timar :