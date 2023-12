Caillassages de bus, incivilités : opération de contrôle et de sécurité dans les bus à Saint-Denis

Cette année, il est arrivé plusieurs fois que les chauffeurs de bus cessent le travail pour protester contre les violences dont ils font l'objet. Le problème est pris au sérieux par les forces de l’ordre, qui ont procédé à une opération de contrôle et de sécurité, ce jeudi 7 décembre 2023, à Saint-Denis.

Depuis plusieurs semaines, les actes de violence se multiplient, notamment dans les transports en commun. Les faits mettent en danger les personnels, mais aussi les usagers.

Ce jeudi 7 décembre, l’accent est mis sur l'éducation et la pédagogie, avec une opération de contrôle et de sécurité des bus. La mobilisation s’est déroulée en présence du préfet Jérôme Filippini, à Montgaillard et au boulevard de la Providence, à Saint-Denis.

Prévenir et sensibiliser les jeunes au sein des établissements scolaires

L’objectif est de sensibiliser les jeunes dès le collège. Les actes de violence au sein des bus provoquent des dégradations sur le parc de véhicules, des retards, des déviations et interruptions de service.

Dans le quartier de Montgaillard, 35 bus ont été caillassés au mois d’octobre 2023. Des lignes de bus ont été suspendues. Pour tenter d’y remédier, le collège du secteur a mis en place des ateliers de sensibilisation, notamment avec la Sodiparc et Citalis.

“L’école a sa part à jouer en terme de prévention. Hier, un bus est venu dans l’établissement pour travailler sur le comportement des élèves au sein des transports en commun. Le regard des élèves change. On travaille sur le civisme et sur la citoyenneté, avec les forces de l’ordre”, explique Dominique Ponambalom, principal du collège de Montgaillard, qui remarque tout de même que les actions menées sont fructueuses, puisque“la situation s’est améliorée”.

Continuer les opérations de contrôle et de sécurité

Les forces de police et de gendarmerie renforcent la sécurisation des gares routières et arrêts de bus de l’île. Ils augmentent les patrouilles à l'intérieur des lignes de bus et multiplient les contrôles et opérations de police.

Pour Gérard Françoise, président de la Sodiparc, le fait de “travailler ensemble” a porté ses fruits. “Ce que je retiens, c’est qu’il n’y a plus de caillassages depuis une quinzaine de jours. C’est grâce au travail commun avec la Police municipale et nationale, les associations de Saint-Denis, la ville et le collège de Montgaillard”, précise-t-il.

On va continuer à être présent vers les fins d’après-midi, à 16h30. On va continuer à multiplier les contrôles pour éviter les caillassages et assurer une pérennité sur le réseau de transports en commun. Gérard Françoise - Sodiparc

Éviter les actes de délinquance

Pour éviter les actes de délinquance, Véronique Denizot, procureure du parquet de Saint-Denis et Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, ont mis en place un “groupe local de traitement de la délinquance” dans les communes de Saint-Denis et du Port.

“En dessous de 13 ans, les mineurs ne sont pas soumis au droit pénal, mais uniquement à des mesures éducatives. Donc, on peut déjà les accompagner, avec beaucoup de prévention. Puis, à partir de 13 ans, on peut travailler avec le juge des enfants”, affirme Véronique Denizot, procureure du parquet de Saint-Denis.

L’idée est d’avoir la sanction ou la mesure la plus adaptée pour éviter toute récidive. Véronique Denizot