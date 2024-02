Cartes bancaires, applications mobiles : les Réunionnais privilégient le paiement dématérialisé

Les Réunionnais utilisent de plus en plus la carte bancaire comme moyen de paiement, selon une enquête publiée par l’Institut d’Emission des Départements d’Outre-mer (IEDOM). Mais de coutume, les Réunionnais restent tout de même attachés à l’argent liquide.

Annaëlle Dorressamy / Hermione Razafinarivo •

La carte bancaire est le moyen le plus facile et le plus rapide à utiliser. Elle est utilisée tout le temps et partout.

Pour faire ses courses au magasin, ses achats sur Internet, et même parfois pour payer une place de parking à 80 centimes quand on n'a plus de monnaie dans le portefeuille. Mais les Réunionnais sont toujours très attachés à leurs pièces et leurs billets, c’est ce que révèle l’IEDOM, dans un rapport publié le 15 février.

L’argent liquide reste très utilisé à La Réunion

53 % des Réunionnais interrogés préfèrent la carte bancaire aux espèces, indique l’IEDOM, mais dans un bureau de tabac de Saint-Denis, hors de question pour Aimé, 78 ans, de délaisser billets et pièces. “L’espèce lé toujours utile. Ou sa pas acheter un paquet brèdes avec une carte bleue, faut ou na toujours un ti monnaie dans la poche, un 10 euros au moins”, lance le gramoune.

De manière générale, l’argent liquide est très apprécié par les Réunionnais. Ils souhaitent, pour la moitié d’entre eux, continuer à l’utiliser dans l’avenir.

L’argent liquide reste aussi plus apprécié à La Réunion que dans l’Hexagone : 24 % des Réunionnais interrogés déclarent préférer les espèces pour régler leurs achats en magasin contre 14 % dans l’Hexagone, selon l’enquête de l’IEDOM.

“Tout est question de génération”

“Tout est question de génération”, insiste David Perrain, économiste à l’IEDOM. Les applications de paiement et les cartes bleues sont très plébiscitées chez les jeunes, mais l’espèce plaît toujours car “ça reste quand même gratuit, c’est pour ça que la Banque centrale européenne (BCE) travaille sur un euro numérique pour garantir cette gratuité, mais avec une solution digitalisée cette fois-ci”, souligne l’économiste.

Les Réunionnais reconnaissent encore de nombreux avantages à l’argent liquide. C’est gratuit, facile à utiliser et largement accepté. Il garantit l’anonymat de la transaction. Quatre personnes interrogées sur dix jugent également avoir un aperçu plus clair de leurs dépenses en utilisant les espèces.