Cérémonie d’ouverture des JIOI 2023 : enquête ouverte concernant la bousculade mortelle

La cérémonie d’ouverture des onzièmes Jeux des îles de l’Océan Indien à Madagascar a été marquée par la bousculade tragique qui s’est produite à l’une des entrées du stade Barea. Les autorités déplorent 12 morts et 85 blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités.

Fabrice Floch •

La cérémonie d’ouverture des Jeux des îles de 2023 devait être grandiose et joyeuse. Finalement, elle restera marquée par la terrible tragédie : 12 morts, 85 blessés, dont 33 dans un état grave, c’est le bilan de la bousculade qui s’est produite devant une entrée du stade Barea.

Le défilé n’avait pas encore commencé, quand une foule s’est rué vers une porte pour assister aux festivités.

Au lendemain du drame, les forces de l’ordre, en charge de la sécurité lors de cet événement, ont tenu une conférence de presse pour annoncer que le parquet avait ouvert une enquête. Une cellule spéciale, composée d’enquêteurs de la gendarmerie et d’inspecteurs de police, est en charge des investigations, écrit Midi-Madagascar.



Des rumeurs, des vidéos et les faits



Les autorités cherchent à démêler le vrai, du faux. En cette période préélectorale, les fausses informations se diffusent à la vitesse de la lumière. Des témoins parlent d’un défaut d’organisation. Les forces de l’ordre, chargées de canaliser les spectateurs, n’étaient pas assez nombreuses.

D’autres estiment, que les victimes sont responsables de cette tragédie. Elles auraient voulu forcer le passage.

Enfin, d’autres accusent des gros bras mandatés par des opposants politiques. Ils auraient volontairement poussé les personnes agglutinées devant l’entrée pour provoquer la bousculade mortelle.

Policiers et gendarmes recueillent toutes les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux pour avoir un déroulé de l’incident et plusieurs points de vue. Dans le même temps, ils entendent les témoins présents, le vendredi soir. Ce travail titanesque, permettra-t-il de comprendre, pourquoi et comment, la fête a tourné au drame ?