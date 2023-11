Championnat Régional d'Orthographe: c'est reparti pour une saison, écoutez la première dictée de la 31ème édition

Une dictée aujourd'hui ça vous dit?Vous pouvez participer ce jeudi 23 novembre à la dictée du CEDAACE à partir de 10h.

Le Championnat Régional d'Orthographe est un concours organisé par le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants) et le Conseil Départemental en collaboration avec l’Académie de La Réunion. Un papier, un stylo et écoutez cette première dictée du 31ème Championnat. Elle est extraite des "Contes rouges du chat perché "de Marcel Aymé. La lecture du texte est assurée par Marie-Céline Payet du CEDAACE:

Première dictée du 31eme Championnat Régional d'orthographe 2023-2024

C'est la première dictée de la nouvelle saison du championnat Régional d'Orthographe. Les enseignants et les élèves sont prêts. Elle est destinée aux élèves de CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème.

Marie-Céline Payet assure la lecture du texte de Marcel Aymé

