Chiffres de la délinquance : les violences conjugales en forte hausse à La Réunion

Dans l’île, les violences conjugales sont en de plus en plus nombreuses depuis le mois de janvier, avec 157 faits signalés de plus que l'an dernier. En revanche, le nombre de cambriolages a diminué depuis l’an dernier. Sur les routes, le nombre de tués était de 33 à la même période en 2018. Cette année, 26 personnes ont trouvé la route sur nos routes. Le nombre d’accidents lui est en hausse, passant de 455 à 592 cette année. (Retrouvez en bas de l’article le détail des chiffres).



À l’occasion des rencontres de la sécurité, ce mercredi 9 octobre, le préfet a présenté ces chiffres, mais aussi ses priorités en matière de lutte contre la délinquance à La Réunion.

L’alcool, dénominateur commun de la délinquance Le préfet de La Réunion, Jacques Billant, souhaite axer ses actions sur la lutte contre les violences conjugales, la lutte contre les cambriolages (avec une poursuite du déploiement de la police de sécurité du quotidien) et la lutte contre la délinquance routière.



Selon les autorités, "l’alcool, problème majeur de santé publique, est le dénominateur commun de la délinquance réunionnaise". "Il est présent dans 80 % des affaires de violences intrafamiliales selon la gendarmerie, les incivilités sont souvent le fait de personnes fortement alcoolisées, et l’alcool est la principale cause de décès", souligne la préfecture.



Pour mener ce combat, les autorités de La Réunion veulent notamment une "refonte de l’arrêté départemental régissant les débits de boissons et la vente à emporter et l’augmentation des contrôles sur le respect de la réglementation de la publicité en faveur de l’alcool".

En chiffres La lutte contre les violences conjugales (chiffres à La Réunion (source : Etat 4001))

Nombre de violences conjugales de janvier à septembre 2019 : 1670

Nombre de violences conjugales de janvier à septembre 2018 : 1513

Nombre de femmes victimes de violences conjugales de janvier à septembre 2019 : 1492

Nombre de femmes victimes de violences conjugales de janvier à septembre 2018 : 1363





La lutte contre les cambriolages (chiffres à La Réunion (Source État 4001))

Nombre de cambriolages de janvier à septembre 2019 :1767

Nombre de cambriolages de janvier à septembre 2018 : 2077





La lutte contre la délinquance routière (chiffres à La Réunion)

26 tués au 1er octobre 2019 contre 33 tués à la même date en 2018.

592 accidents entre janvier et septembre 2019 contre 455 à la même période en 2018.

233 blessés hospitalisés entre janvier et septembre 2019 contre 220 à la même période en 2018.