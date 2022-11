Cinq jeunes plongent du viaduc de la NRL, une pratique dangereuse

Filmés par un drone, cinq jeunes ont sauté du viaduc de la NRL. La pratique attire de plus en plus de jeunes, mais occasionne aussi un nombre croissant d’interventions des secours à La Réunion. Le plongeon de haut-vol n’est pas sans danger.

LH avec EA •

La vidéo est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Un amateur de sensations fortes a posté ce dimanche 6 novembre une vidéo de Cliff jumping depuis le grand viaduc de la Nouvelle Route du Littoral.

Avec 4 autres personnes, il a ainsi sauté depuis l’ouvrage, haut jusqu’à 30 mètres au-dessus de la mer. Arrivés par bateau, ils ont escaladé la digue pour atteindre l’entrée de la Route et ont longé le bord du viaduc jusqu’à leur zone de saut.

De vives critiques

A peine en ligne, la vidéo a suscité de nombreuses réactions, parmi lesquelles de vives critiques. " Mais éduquez cette bande d’inconscients " peut-on ainsi lire sur la page Facebook "Contre la pêche des requins à La Réunion".

Un saut sauvage

Le viaduc de la Nouvelle Route du Littoral est interdit d’accès aux piétons, ainsi qu’aux vélos. Les cinq jeunes s'exposent ainsi à une amende de 11 euros, selon la préfecture.

Plus d’une trentaine de caméras de sécurité sont installées le long de la route pour assurer la sécurité sur ce tronçon. Des caméras qui n’auront pas suffi à alerter le CRGT, pas d’alerte, et pas de signalement par les patrouilles non plus.

En cas de présence de piéton sur la NRL, le CRGT alerte la police, qui vient interpeller l’individu.

Le viaduc de la nouvelle route du Littoral • ©Henri Claude Elma

Une pratique dangereuse

Interdite, la pratique est surtout très dangereuse. Blessure, noyade ou rencontre avec un requin dans ce cas précis, les risques sont multiples.

La Fédération Française de plongeon limite la hauteur à 28 mètres, au-delà elle estime que les risques sont trop importants. Pour un saut d’une trentaine de mètres, la vitesse de l’impact est proche de 90 km/h.

Hier, samedi 5 novembre, le SDIS appelait justement à la prudence, après qu’un homme de 27 ans ait été secouru à Saint-Benoit. L’homme d’abord réanimé, puis transporté en état d’urgence absolue, aurait plongé depuis le pont de la rivière des Marsouins. Transporté au CHU Nord, il n’a pas survécu. Les secours sont de plus en plus souvent appelés pour intervenir sur ce type d’intervention.