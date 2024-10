Comores : l'AFD offre 100 000 € d'équipements pédagogiques à l'université

L'Agence Française de Développement (AFD) va offrir à l'université des Comores pour 54 millions de francs comoriens de matériel pédagogique et didactique. Ce lot comprend, des ordinateurs, des vidéoprojecteurs, des onduleurs et des imprimantes. Ces outils manquaient aux enseignants et aux étudiants.

Le matériel informatique financé par l'Agence française de développement (AFD) pour l'université des Comores, parait banal, mais il s'agit d'outils didactiques et pédagogiques précieux. Le montant de l'investissement de l'AFD est de 54 millions de francs comoriens, soit 100 000 euros.

Un ordinateur, un vidéoprojecteur ou un onduleur sont des objets courants dans les pays "développés". Pourtant, ils manquent aux Comores.

A Moroni, où l'université tente de former les futurs médecins, chercheurs, ingénieurs, le stylo, le papier comme la craie et le tableau sont incontournables pour la transmission des savoirs, comme le confirme l'intervention d'Ibouri Ali Tabibou, administrateur de l'université : "Ces équipements sont essentiels pour garantir un enseignement à la réalité actuelle et future du pays", relève Comores-Infos.

L'université des Comores veut moderniser l'école de médecine

L'enseignement aux Comores est plus souvent limité par le manque de moyens que par la volonté des élèves ou celles des professeurs.

L'école de médecine et de Santé publique de Moroni a formé des dizaines de soignants, mais aujourd'hui, la structure (bâtiment et matériel pédagogique) est dépassée. Lors de son discours de remerciement, l'administrateur de l'université a évoqué son projet devant les représentants de l'AFD : "Les bâtiments ont besoin d'être modernisés pour offrir des conditions d'étude et de travail digne de ce nom" et le rédacteur de préciser que ce projet correspond aux défis sanitaires des derniers mois (Covid, choléra).

La présentation de ce souhait, devant les représentants de l'Agence française de développement , n'était pas le fruit du hasard.