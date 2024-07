Comores : la fête de l'indépendance réhabilite les jeux d'antan, les contes et l'histoire

Partager :

Pour la fête de l'indépendance de l'archipel des Comores, l'île de Mohéli a décidé d'organiser des animations culturelles et des compétitions sportives depuis longtemps oubliées. Une date historique pour se pencher sur le passé via l'histoire, les contes ancestraux et les jeux "lontan" (courses en sac ou de pneu).

Les dates anniversaires et les célébrations annuelles, pour un pays, sont généralement, un rendez-vous sans grand intérêt et une simple pause dans la vie quotidienne. Ce quarante-neuvième anniversaire de l'indépendance aux Comores a été l'occasion d'une introspection culturelle sur l'île de Mohéli. Cette cérémonie aurait pu être anecdotique, un an avant le cinquantième anniversaire. Il n'en fut rien grâce aux trois centres de lecture. L'animateur et historien, Assane Nassor Abdou, a captivé son auditoire en racontant l'histoire du pays du protectorat à l'indépendance de 1975. Adultes et enfants étaient ravis de cette parenthèse : "Je croyais venir ici pour jouer seulement et finalement, j'ai appris beaucoup de choses", écrit La Gazette des Comores. Des jeux et des contes Ce premier atelier terminé, les jeunes et moins jeunes ont découvert ou redécouvert les courses en sac, la difficulté de guider un pneu avec deux bâtons et le jeu du blocus. Avant le grand défilé de mode, un marathon était proposé aux hommes et aux femmes adeptes de l'effort en solitaire pendant 42km195. Pour calmer les esprits en attendant les concerts et inviter à rêver, des conteurs ont retenu l'attention des spectateurs jeunes et vieux. Ces animations étaient financées par l'association franco-comorienne pour le développement de Mohéli et des partenaires privés.

Partager :