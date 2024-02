Comores : le pilote d’R Komor évite un crash à l'atterrissage à Anjouan

Les passagers d’R Komor ont dû avoir la peur de leur vie, lundi 19 février 2024, lors de l’atterrissage à l’aéroport d’Ouani sur l’île d’Anjouan, l'aéronef est sortie de la piste. Cet incident est dû à une crevaison. Par chance, le pilote à limiter la casse en terminant dans les herbes hautes.

"Un énième incident pour la compagnie R Komor", écrit La Gazette des Comores, nous apprend qu’un incident potentiellement grave s’est produit lors de l’atterrissage du Folker 50. Alors qu’il avait parfaitement maîtrisé son approche et limité au maximum les secousses, le commandant de bord a soudainement perdu le contrôle de son appareil. La faute à une crevaison !

Par chance, le pilote est parvenu à limiter la casse en stoppant le Folker dans l’herbe sur le bas-côté.

Ce problème se termine par une belle frayeur pour les passagers, mais sans bobo. Il serait anecdotique, si c’était rare. Malheureusement, il y a eu des précédents, au même endroit, avec le même avion.

Septembre 2023



Fin septembre l’année dernière, un incident identique, ou presque, s’est produit lors de l’atterrissage du même avion, sur la même piste. Il transportait 43 passagers. Cette fois, c’est un pneu du train d’atterrissage situé sur le côté gauche de l'appareil qui avait éclaté.

Ce jour-là, comme lundi, les voyageurs sont sortis sains et saufs de la carlingue. Cependant, ces incidents répétés interrogent sur la sécurité d’R Komor.

Les pilotes de ligne et les responsables des différents aéroports dénoncent le mauvais état des pistes des aéroports d’Hahaya et Ouani. Des lanceurs d’alerte travaillant sur les tarmacs ont photographié le mauvais état des pistes d’atterrissage et de décollage sur la Grande Comores. Ces photos envoyées à nos confrères de Mayotte la 1ère. Leurs présumés auteurs ont été interpellés par les gendarmes de l'archipel.

Pour l’instant, aucune mesure n’a été annoncée.