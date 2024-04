Construction de résidences seniors à La Réunion, des alternatives pour faire face au vieillissement de la population

Partager :

La population réunionnaise vieillit et d’ici 6 ans, le département comptera près de 225 000 seniors. La question de la dépendance devient alors un sujet de société majeur et avec elle la prise en charge des gramounes, et notamment des lieux d’accueil.

LH / Suzette Emma •

Quels lieux d’accueil pour les gramounes ? Si à la Réunion, le maintien à domicile reste la solution privilégiée par les personnes âgées, il n’est pas toujours possible. Les structures d’accueil existent pour leur offrir des conditions similaires, mais sont encore limitées. Un nombre qui s’accroit cependant. Les résidences seniors pour une autonomie accompagnée L’Etat et les collectivités proposent des résidences pour seniors. Elles permettent à ces personnes d’être accompagnées quotidiennement tout en préservant leur autonomie. Des appartements privés, adaptés aux besoins et potentiellement adaptables aux contraintes de chaque résident sont ainsi accessibles. Ces structures permettre aussi aux résidents d’avoir une vie partagée, offrant différentes activités collectives pour rompre l’isolement dont souffrent trop souvent les personnes âgées. Enfin, quand cela est nécessaires des services individualisés sont possibles, explique Jacques Lombardie, consultant d’un cabinet d’ingénierie sociale. Des services, des professionnels de santé et de la sociabilisation Le département en compte une quinzaine pour le moment. La dernière vient de sortir de terre et a été inaugurée la semaine dernière au Tampon. 78 logements ont ainsi été livrés pour la 3ème jeunesse. Marie-Christine est l’une des résidentes. A 65 ans, elle a dû déménager plusieurs fois avant de trouver son petit appartement de 40 m² dans cette résidence. Le logement est adapté à sa situation de handicap en fauteuil roulant et la structure lui permet d’avoir accès à des professionnels de soin et de bénéficier de services. Reste un soucis sur l’eau chaude, souligne la senior. " Il y a tout, les infirmières, le pharmacien, les docteurs, c’est bien. Pour le ménage, c’est tous les jours. " Marie Christine, résidente René, 70 ans, premier à intégrer la résidence en décembre dernier, apprécie la possibilité d’échanger et de partager le quotidien des autres gramounes. Pour lui il s’agit presque dune famille retrouvée. Regarder le reportage de Réunion la 1ère : Le Tampon : une nouvelle résidence pour seniors livrée Les résidences seniors comme alternative au domicile classique C’est une solution parmi tant d’autres dans le parcours résidentiel d’une personne âgée, qui nécessite un lieu de vie agréable, entre ce que l’on appelle le domicile classique et l’établissement », souligne Jacques Lombardie. Selon lui, il s’agit d’une "bonne formule" pour les 80% des personnes âgées qui veulent mourir chez elles. En 2030, La Réunion comptera près de 225 000 seniors, c’est 100 000 de plus qu’il y a 15 ans. La construction de structures adaptées à ces populations vieillissantes est donc une urgence.

