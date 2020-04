Contrôlé à 154km/h à Saint-Denis, il se justifie d'être en retard au travail

Un motard a été surpris se déplaçant à 154 km/h sur une voie limitée à 70 km/h, tôt ce matin, dans le chef-lieu. Il a indiqué à la patrouille effectuant le contrôle qu'il était en retard à son travail.

IP •

Tôt ce matin, un contrôle de vitesse a été réalisé à Saint Denis, sur le front de mer, par le Groupe de Sécurité Routière et les motocyclistes de la Police Nationale. Profitant sans doute d'un flux de circulation plus réduit, un motard a été surpris se déplaçant à 154 km/h sur une voie limitée à 70 km/h, la vitesse retenue s'établissant à 146 km/h.



Intercepté, il expliquait être en retard au travail. Son permis de conduire a été immédiatement retenu et sa moto, une grosse cylindrée, placée en fourrière à ses frais pour 7 jours. Cette mesure peut, à l'issue, être prolongée par le Parquet, la confiscation du véhicule étant encourue.



"Les forces de police sont fortement mobilisées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment afin de vérifier la régularité des justifications de déplacement. Elles poursuivent néanmoins leur travail quotidien afin de s'assurer que ces déplacements se réalisent également dans de bonnes conditions de sécurité et n'hésitent pas à réprimer systématiquement les manquements graves aux règles de la circulation routière" rappelle la DDSP974 dans un communiqué.