Contrôle technique des motos : une manifestation devant la préfecture de La Réunion ce samedi

La Fédération des motards en colère avait appelé à défiler partout en France contre le contrôle technique des deux roues motorisé qui deviendra obligatoire dès ce lundi 15 avril. La Fédération des motards en colère 974 suit ce mouvement national et s'est retrouvée devant la préfecture ce samedi.

Tous, n'ont qu'un mot à la bouche : "Non". Pour eux, le contrôle technique obligatoire pour les deux roues motorisé n'a qu'un objectif, celui de taxer les motards. "Les 80 euros qu'on nous taxe me dérangent. Nos motos sont déjà en excellent état." estime l'un d'eux.

(Re)voir le reportage de Réunion La 1ère :

Des centaines de motards en colère ne veulent pas de l'entrée en vigueur du contrôle technique ce lundi

Le coordinateur de la FFMC 974 est du même avis. Il reste combatif, malgré l'entrée en vigueur ce lundi, il l'assure, les motards réunionnais continueront à lutter pour une suppression du contrôle technique.

On a tout intérêt à ce que nos motos soient bien entretenues. Dans les années 70 quand on a instauré le contrôle technique voiture, 25% des accidents étaient liés au mauvais entretien des véhicules. On est à 0,4% pour les motos. Ça montre bien qu'on veut taxer les motos pour les lobbies. Il y aura d'autres mouvements pour qu'on revienne en arrière.