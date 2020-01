Contrôles routiers: 29 infractions relevées ce weekend par les forces de police

Huit opérations de sécurisations ont été menées ce week-end sur les routes de La Réunion par les forces de police qui ont permis de relever 29 infractions dont 5 délictuelles.

1 conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux compris entre 0.58 et 0.62mg / litre d'air expiré

1 défaut d'assurance

3 défauts de permis de conduire

2 défauts de port de casque

3 défauts de contrôle technique

19 autres

Les gendarmes ont également mené des contrôles ce week-end

Les effectifs de police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion étaient aux aguets ce week-end. Dix-sept fonctionnaires ont été mobilisés pour huit opérations de sécurisation et de sécurité routière aux quatre coins de l'île.Des contrôles qui ont permis de relever 29 infractions dont:Les forces de police ont également procédé à la constatation de 24 autres diverses contraventions au code de la route dont:Samedi matin, les motocyclistes de Saint Benoît ont mené des actions de lutte contre l'insécurité routière. Dans un premier temps sur la RN 3 lieu dit "La Confiance" commune de Saint Benoît, à l'endroit où le radar fixe est détérioré, ils ont mis en place un contrôle de la vitesse. 60 dépassements de la vitesse limitée à cet endroit à 50 km/H ont été constatés. Plus tard, en agglomération de Sainte Marie, un automobiliste a cumulé plusieurs infractions à savoir une conduite sous emprise de l'alcool délictuelle, sous l'emprise de produits stupéfiants.Par ailleurs, il circulait en défaut de permis et son véhicule n'était pas couvert par une assurance. L'automobile a été placée en fourrière.Ce délinquant de la route devra répondre de ses actes devant la justice très prochainement.Dans la nuit de samedi à dimanche, les motocyclistes ont assuré, à plusieurs endroits de l'île, des contrôles de conduites addictives, en agglomération de Saint Leu de 19 à 23 heures, dans le même créneau horaire à Rivière du Mat les Hauts et à Saint Gilles de 21 à 02 heures.Au total 10 conduites sous emprises de l'alcool et 3 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants ont été constatées par les motards. 8 automobilistes ont dû laisser leur permis de conduire aux gendarmes.Un automobiliste contrôlé à la Rivière du Mat avec un taux d'alcoolémie délictuelle cumulait un défaut d'assurance. Son permis était non prorogé.