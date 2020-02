Contrôles routiers de la police: 95 infractions relevées ce week-end [REACTUALISE]

Les effectifs de police de la direction départementale de Sécurité Routière ont réalisé 28 opérations de contrôle sur le département durant le week-end permettant de relever 95 infractions.

2 refus de priorité/stop/feu rouge

1 défaut de port de casque

1 défaut d'équipement

6 défauts de contrôle technique

63 autres

111 fonctionnaires de police étaient mobilisés durant ces opérations de sécurisation et de sécurité routière sur le département. Sur les 95 infractions relevées, 22 sont délictuelles dont 9 conduites sous l'empire d'un état alcoolique avec des taux compris entre 0.41 et 0.92 mg/litre d'air expiré. Les policiers ont également eu affaire à 7 défauts d'assurance et 4 défauts de permis de conduire.Les policiers ont également procédé à la constatation de 73 diverses autres contraventions au code de la route dont:Les contrôles menés par les gendarmes ont permis de relever 45 conduites addictives, de procédér à 24 rétentions de permis, 1 garde à vue et 1 mise en fourrière.Vendredi en début de soirée de 18 à 22 heures, les motocyclistes de Saint Benoît ont assuré un service de lutte contre les conduites addictives sur le territoire de la commune. 4 automobilistes ont été contrôlés positifs à l'alcoolémie et aux produits stupéfiants. Trois d'entre eux ont dû laisser leur permis aux gendarmes.De 03 heures à 06 heures, ce matin, les gendarmes de la compagnie de Saint-Pierre, et les motocyclistes de la Bmo de Rivière Saint Louis ont mené une action de lutte contre les conduites addictives au Tampon. Le bilan est édifiant puisque 33 conduites sous emprise de l'alcool en 3 heures ont été constatées : 17 infractions délictuelles avec des taux compris entre 0.50 et 0.86 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré, et 16 contraventionnelles. Parmi ces délinquants de la route, un automobiliste a refusé d'obtempérer tout en mettant, durant sa fuite, la vie des usagers en danger. Interpellé, le dépistage alcoolémie effectué s'est révélé positif. Il a été immédiatement placé en garde à vue. Durant ce service, 4 autres infractions ont été relevées par les gendarmes parmi lesquelles : 1 conduite malgré suspension du permis de conduire et 1 défaut d'assurance.Ce dimanche de 10 heures à 12 heures et de 15 à 19 heures, les motocyclistes de Saint Paul sur leur secteur de surveillance, ont mené des actions ciblées sur les comportements à risques. 20 infractions graves génératrices d'accident ont été constatées, parmi lesquelles 2 conduites addictives, 12 dépassements de la vitesse autorisée, 6 usages du téléphone. Un conducteur circulant à une vitesse supérieure à 20 km/h au dessus de celle autorisée a également été contrôle positif à l'alcool avec un taux contraventionnel; il perdra 8 points sur son permis de conduire. Un autre automobiliste, voyant le contrôle mis en place dans l'après midi, a préféré essayer de l'éviter en prenant un sens interdit. Intercepté, il s'avère qu'il circule sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux retenu de 0,93 mg/l. Il n'a pas pu présenter son permis de conduire car ce dernier se trouve déjà sous le coup d'une mesure de suspension administrative. Le véhicule fait l'objet d'une mise en fourrière.