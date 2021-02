Coronavirus dans les écoles : 10 classes fermées, 73 élèves et 7 personnels positifs au Covid

Cette semaine, 73 élèves et 7 personnels ont été identifiés positifs au Covid dans les établissements scolaires de La Réunion. 10 classes ont donc été fermées et les élèves maintenus à domicile avec la continuité pédagogique

Le rectorat de La Réunion communique ce vendredi 12 février, le nombre de contaminations recensées cette semaine dans les établissements scolaires. 73 élèves sont positifs au Covid, ainsi que 7 personnels. 10 classes ont dû être fermées, les élèves sont maintenus en isolement à domicile et bénéficient de la continuité pédagogique.

Augmentation du nombre de cas

La semaine précédente, 35 élèves et 5 personnels étaient positifs au Covid et 3 classes fermées. Le nombre de contaminations d’élèves et de personnels est donc en augmentation. Un protocole sanitaire renforcé est en vigueur dans les établissements scolaires depuis ce lundi 8 février.

Protocole sanitaire renforcé dans les écoles

La distanciation de 2 mètres est désormais appliquée, notamment à la cantine entre 2 groupes d’élèves. Le port du masque est aussi obligatoire dès le CP. Après une semaine d’adaptation, l’obligation sera effective à partir du ce lundi 15 février. Une mesure particulièrement contestée par les parents d’élèves.