Coronavirus : les messes du Vendredi-Saint et de Pâques diffusées sur Réunion la 1ère

La période de carême touche à sa fin pour les catholiques, et avec elle la Semaine-Sainte. Impossible de se rendre dans les églises pour assister aux célébrations. Les messes du Vendredi-Saint et de Pâques seront à suivre en direct sur Réunion la 1ère.

LH •

Vendredi à 14h

Dimanche à 10h

Rencontre avec Monseigneur Aubry • ©Réunion la 1ère

Depuis le début du confinement, les lieux de cultes sont fermés. Impossible de se rendre à l’église en cette période de carême pour les catholiques. Les célébrations sont pourtant nombreuses, d’autant plus en cette Semaine Sainte.Pour permettre aux fidèles de vivre ce moment de prière, Réunion la 1ère retransmettra en direct, à la télévision et sur internet, les offices du vendredi 10 et du dimanche 12 avril.La première messe, celle du Vendredi-Saint, sera diffusée de 14h à 15h. La célébration de la Passion du Christ sera présidée par le père Sébastien Vaast, prêtre de l’Eglise 2.0.Ce dimanche 12 avril, Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de La Réunion, célèbrera la messe de Pâques, après 4 mois de convalescence. Il demande aux fidèles de prendre au sérieux ce virus et de restez chez eux.Reportage de Jean-Régis Ramsamy et Thierry Chenayer.