Coronavirus : quels sont les écoles, collèges, lycées fermés à La Réunion ? [CARTE INTERACTIVE]

Ecoles, collèges, lycées : des cas de coronavirus sont déclarés dans les établissements scolaires depuis la rentrée le 17 août. Fermeture de classes, fermeture de l’établissement ou encore maintien à domicile d’élèves : suivez la situation dans les communes avec notre carte interactive.

Réunion La 1ère •

La procédure en vigueur

Le détail par communes

Quelle est la situation dans l’établissement scolaire de votre enfant ? Consultez notre carte interactive qui répertorie, chaque jour, la situation dans les écoles, collèges et lycées. Cette carte est actualisée au fur et à mesure que le rectorat de La Réunion communique les décisions prises dans les établissements scolaires.La procédure est la suivante : lorsqu’un cas est signalé, qu’il soit avéré ou qu’il s’agisse d’une confirmation, l’ensemble des élèves et personnels qui ont pu être en contact avec lui sont renvoyés chez eux. En attendant la recommandation de l’Agence Régionale de Santé, ils doivent rester à leur domicile et contacter leur médecin. Le dépistage est recommandé. Parents d’élèves et personnels sont informés par les chefs d’établissement.Suite aux recommandations de l’Agence Régionale de Santé et du rectorat, la préfecture décide ensuite d'une éventuelle fermeture de classe ou d'établissement, de maintien à domicile des élèves, voir de quatorzaine.Depuis la rentrée le 17 août, des cas de Covid-19 ont été déclarés dans plusieurs établissements scolaires. Les décisions sont prises au cas par cas. Cliquez sur votre ville pour découvrir les décisions prises pour les établissements scolaires concernés.