Coronavirus : un détenu de la prison de Domenjod testé positif au COVID-19

C'est le premier cas de COVID-19 au sein d'une prison de l'île. Le détenu, un sans-abri est arrivé mercredi, au sein du centre pénitentiaire de Domenjod. Aucun signe clinique n'a été observé. Testé jeudi, comme le veut le protocole, ses résultats sont tombés, ce matin. Il est positif au COVID-19.

Gaëlle Malet •

11 personnels contact

Dépistage du personnel

Vincent Pardoux, secrétaire de FO Pénitenciaire, réagit au prisonnier testé positif au COVID-19

Interview de Eric Tuffery, procureur de la république

Un détenu arrivé mercredi à la prison de Domenjod, à Saint-Denis a été testé positif au COVID-19. Il s'agit du tout premier détenu de l'île.L'homme est un sans-abri, fraîchement arrivé dans cette prison, mercredi après-midi après avoir été jugé en comparution immédiate. Le détenu ne présentait aucun symptôme. Mais, comme le veut le protocole instauré depuis la semaine dernière dans les établissements de l'île, les détenus arrivant sont automatiquement testés au COVID-19 par une équipe mobile du CHU. 24 heures plus tard, son dépistage s'est avéré positif.Arrivé au centre pénitentiaire, le détenu a ensuite été placé dans une cellule au sein du "quartier arrivant". Quartier où est regroupé l'ensemble des nouveaux détenus. Etant donné le contexte, le protocole veut que chaque nouvel arrivant est placé seul, dans une cellule, en quatorzaine dans ce quartier. L'homme a ensuite été préalablement fouillé et a recontré les différents intervenants pénitentiaires. Si il n'a pas croisé d'autre détenus , ce dernier a forcément été au contact de plusieurs personnels. Selon les dernières investigations, 11 personnels contacts ont été enregistrés. Mais ce chiffre pourrait évoluer dans les heures qui suivent. En effet, depuis le 21 mars, l'ensemble du personnel pénitentiaire sont munis de masques et de gant de protection. Des mesures sanitaires qui concernent uniquement les personnes en contact direct avec les détenus. Le personnel administratif par exemple, n'est toujours pas protégé." L'inquiétude est grande " a déclaré ce midi, sur nos antennes, le secrétaire régional de FO pénitentiaire ( Force Ouvirère ). Vincent Pardoux a ainsi, immédiatement réclamé auprès de la direction, " un dépistage de l'ensemble des personnels en contact direct et indirect avec ce détenu ". Et dans les jours qui viennent, Vincent pardoux souhaiterait un élargissement de ces dépistages au sein du centre de Domenjod.En attendant, le détenu a été évacué et hospitalisé en fin de matinée, au CHU Nord afin de suivre l'évolution de son état de santé. A son retour à la prison de Domenjod, l'homme pourrait intégrer une unité spéciale " COVID-19 " créée très récemment. Cet espace est isolé dans une aile du centre pénitentiaire et seuls les surveillants volontaires pourront y excercer. Ils seront munis du matériel nécessaire avant d'entrer en contact avec le détenu positif, à savoir, masques et blouses.