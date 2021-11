Covid-19 : le masque a fait son retour à l’école à La Réunion

Les enfants de primaire ont remis le masque, ce lundi 8 novembre. Malgré la chaleur, il est à nouveau obligatoire dans les écoles de La Réunion. Le préfet l’a annoncé, mercredi, suite à la dégradation de la situation sanitaire.

LP / Marie-Ange Frassati •

"Quand j'ai annoncé à ma fille le retour du masque, elle a pleuré, raconte une maman devant une école primaire de Saint-Denis. Il commence à faire chaud, et les enfants en pâtissent".

Le masque divise

Ce lundi 8 novembre, le masque est à nouveau obligatoire dans les écoles primaires de La Réunion et dans 39 autres départements de l'Hexagone. Le préfet l’a annoncé, mercredi dernier, suite à la dégradation de la situation sanitaire.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

C'est le retour du masque à l'école primaire à La Réunion. Vos réactions à la sortie des classes à Saint-Denis

"Ça ne dérange plus ma fille, elle s'est habituée, même quand elle pouvait le retirer, elle l'a gardé", constate un papa. Le port du masque divise toujours autant devant les écoles primaires.

La chaleur de l'été

Mais ce lundi, une chose est sûre, il fait son retour en même temps que la chaleur de l'été qui se profile dans l'île. "Avec la chaleur, ce ne sera pas évident de porter le masque en cette fin d'année", prévient une mère de famille. "Les enfants étaient soulagés de ne plus le porter, maintenant ils doivent le remettre", se désole une autre maman.

Ce matin, l'association "Parents974 Mobilisation" appelait à boycotter une nouvelle fois la mesure. Jugeant la mesure "excessive et inutile", certains parents ont déposé leur enfant sans masque à l'école.

"Protéger les enfants"

Pour la rectrice de l'Académie de La Réunion, Chantel Manès-Bonnisseau, cette décision de remettre le masque est prise "au regard de chiffres, et avec la volonté de protéger les enfants". "Mon rôle est de faire en sorte que l'école soit un lieu sécurisé pour les élèves, ce que nous avons toujours réussi à faire depuis deux ans", ajoute-t-elle sur Réunion La 1ère.

Regardez l'interview de la rectrice ci-dessous :

Extrait de la matinale. Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de l'académie de La Réunion

Selon la rectrice, ce retour du masque est "compris" par "beaucoup de parents", car "beaucoup s'interrogeaient sur son retrait". "Pour en finir avec le masque", elle "appelle tous les parents à faire vacciner leurs enfants entre 12 et 17 ans".

Un protocole sanitaire

A La Réunion, le protocole sanitaire de niveau 2 s’applique dans les écoles, les collèges, les lycées et les accueils collectifs de mineurs. D’autres dispositifs sont aussi maintenus comme les mesures renforcées d'aération et du lavage des mains et la désinfection des surfaces fréquemment touchées. Depuis samedi dernier, le masque est aussi à nouveau obligatoire dans les espaces publics.