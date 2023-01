La page Facebook Metooinceste974 a été créée il y a deux ans maintenant. Depuis la parole se libère via le réseau social, et les témoignages de victimes d’inceste à La Réunion se multiplient.

LP / Céline Latchimy •

La page Facebook Metooinceste974 est née le 29 janvier 2021 à La Réunion. Deux ans plus tard, elle recense une centaine de témoignages.

Cette page Facebook a été créée par le collectif Stop VIF qui regroupe plusieurs associations réunionnaises. Toutes sont unies pour "défendre les droits et les intérêts des familles et des enfants".

Des témoignages anonymes

"Metooinceste974 est le pendant du mouvement MeToo qui s’était créé au national, explique Audrey Coridon, présidente du collectif Stop VIF protégeons nos enfants. L’idée est de pouvoir via les réseaux sociaux permettre à des victimes de témoigner anonymement".

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Créée il y a deux ans, la page Facebook MetooInceste974 libère la parole des victimes

"La parole se libère"

Chaque jour, la messagerie privée de la page reçoit des témoignages de nombreuses victimes. "Ce sont des femmes, des hommes, mais aussi des enfants, remarque Audrey Coridon. Ces victimes racontent leur histoire et leur difficulté dans leur parcours. La parole se libère et il y a un soutien entre victimes et non victimes qui peuvent s’aider et se solidariser".

Créée il y a deux ans, la page Facebook Metooinceste974 libère la parole des victimes. • ©Céline Latchimy

"L’inceste, un fléau à La Réunion"

Depuis la création de cette page Facebook il y a deux ans, une centaine de personnes a déjà témoigné. "Cela montre que ce fléau est très important à La Réunion", assure Audrey Coridon, présidente du collectif Stop VIF protégeons nos enfants.

Après réception des témoignages via la messagerie instantanée, un tri est effectué avant qu’ils soient postés de manière anonyme sur les réseaux sociaux.

Le suivi des victimes

Suite à leur témoignage, ces personnes sont orientées vers les différentes associations qui composent le collectif. Ces structures défendent la protection de l’enfance et lutte contre les violences intrafamiliales.