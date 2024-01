Partager :

Une dizaine de jours après le passage du cyclone Belal, des tombes sont laissées à l’abandon au cimetière de Sainte-Marie. Des arbres et des branches sont tombés sur des caveaux. Les familles doivent d’ores et déjà se rapprocher de la mairie pour déclarer les sinistres et espérer être dédommagées.

Annaëlle Dorressamy / Lou-Ann Le Roux •

Le cimetière communal de Sainte-Marie est “laissé pour compte”, à la suite du passage du cyclone Belal. Des arbres, des branches et des feuillages se sont abattus sur des tombes. Des tombes endommagées suite au passage de Belal “Je suis venue apporter des fleurs sur la tombe de ma mère. Un arbre est tombé près de sa tombe. Aujourd’hui, je suis venue nettoyer. Pour ceux qui ont eu des tombes endommagées, ça fait très mal”, témoigne Marie-Annick, qui se recueille régulièrement sur les tombes de ses défunts. Si la mairie de Sainte-Marie n’a pas encore procédé à l’élagage du cimetière, c’est “pour permettre aux familles de venir constater les dégâts et de faire les démarches auprès de la mairie”, précise Grégoire Cordeboeuf, élu en charge de l’environnement et des services techniques à Sainte-Marie. On laisse les arbres sur les tombes car le cimetière communal a été priorisé sur certaines voiries. C’est tout à fait normal qu’on laisse les branchages sur les tombes, ça permettra aux familles de venir sur les lieux et de déclarer les sinistres. Grégoire Cordeboeuf, élu à Sainte-Marie Cyclone Belal : des tombes endommagées au cimetière de Sainte-Marie • ©Lou-Ann Le Roux “C’est un laisser-aller” Un fossoyeur du cimetière n’est pas du même avis. Pour lui, il n'y a pas d'entretien. “C’est un laisser-aller total”, dit-il. “Ils auraient dû élaguer les arbres bien avant le cyclone. A tout moment, les branches peuvent tomber, ça a toujours été comme ça, déplore le fossoyeur. On a des arbres qui poussent dans les anciens caveaux. La moitié des arbres ici sont pourris”. De son côté, la mairie assure qu’un “élagage régulier” est effectué. “Certaines branches sont élaguées, le cimetière est entretenu”, affirme pourtant Grégoire Cordeboeuf. C’est donc aux familles de venir au cimetière. Il convient ensuite de se rendre à la mairie pour remplir un formulaire de déclaration de sinistres et espérer toucher une indemnisation. Cyclone Belal : des tombes endommagées au cimetière de Sainte-Marie • ©Lou-Ann Le Roux

Partager :