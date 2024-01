Cyclone Belal : l’Etat distribue 700 000 bouteilles d’eau dans 13 communes de La Réunion

Après le passage du cylcone Belal et la dégradation de la qualité d’eau potable, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, distribue 700 000 bouteilles d’eau dans 13 communes. Un bateau à destination de Mayotte avec un million 100 000 bouteilles d'eau à bord reste finalement dans notre île. Reportage à Sainte-Marie.

Une semaine après le passage dévastateur du cyclone Belal, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, s’est rendu à Sainte-Marie ce lundi 22 janvier pour distribuer plus de 5 000 bouteilles d’eau.

Des bouteilles destinées initialement à Mayotte

Au total, l’Etat va distribuer 700 000 bouteilles d’eau dans 13 communes de La Réunion pour faire face aux problèmes d’accès à l’eau potable causés par le passage du cyclone Belal.

Ces 700 000 bouteilles représentent un million de litres d’eau qui étaient à l’origine destinés à Mayotte. "Nous avons fait un gros effort de mobilisation pour gérer la crise de l’eau à Mayotte où nous avons envoyé des millions de bouteilles d’eau depuis l’Hexagone et depuis La Réunion, explique le préfet Jérôme Filippini. A Mayotte, l’eau est revenue, ça va mieux".

Il y avait un bateau qui s’apprêtait à transiter à La Réunion pour aller à Mayotte, le gouvernement nous a autorisé à garder ces bouteilles pour les besoins des Réunionnais, compte tenu de la situation post cyclone Belal. Le préfet de La Réunion

700 000 bouteilles pour 13 communes

La Réunion récupère ainsi un million 100 000 bouteilles d’eau, mais le préfet en distribue 700 000. "Je garde 40 000 bouteilles d’eau au cas où nous aurions de nouvelles difficultés", prévient-il.

Ces bouteilles vont bénéficier aux treize communes suivantes : Sainte-Marie, Saint-Denis, Saint-Paul, l’Etang Salé, Saint-Louis, Cilaos, Entre-Deux, Saint-Joseph, Saint-Philippe, Le Tampon, La Plaine des Palmiste, Saint-Benoit et Salazie. Toutes vont recevoir un premier conteneur de bouteilles d’eau dès aujourd’hui ou demain, mardi.

Encore des problèmes d'accès à l'eau potable

"Nous avons priorisé les communes dans lesquelles nous savons qu’il y avait des problèmes d’accès à l’eau potable", assure Jérôme Filippini, qui ajoute que "nous sommes presque au bout du rétablissement de l’eau au robinet".

Actuellement, 500 personnes ont l’eau coupée et 10 000 personnes l’ont par intermittence. L’eau est potable pour 80 % de la population et l’ARS mène encore des tests pour 20%.

Près de 5 500 bouteilles réceptionnées à Sainte-Marie

Ce lundi, près de 5 500 bouteilles ont été réceptionnées par la mairie de Sainte-Marie.

"Le CCAS les donnera dès demain aux familles les plus nécessiteuses des quartiers des hauts notamment, où la turbidité de l'eau ne permet toujours pas la consommation, explique le maire de la commune, Richard Nirlo. L’eau est trouble et impropre à la consommation dans certains quartiers tels que l’Espérance, la Confiance, et d’autres quartiers des hauts de Sainte-Marie".

Les plus précaires prioritaires

Les distributions des packs d'eau se feront d’abord vers les écoles, puis les foyers les plus précaires et les personnes vulnérables. Les distributions auront lieu toute la semaine. Entre 700 et 1000 familles seront servies d’ici demain avec le CCAS de Sainte-Marie.

"C’est formidable", s’est exclamé le maire de Sainte-Marie qui en a profité pour saluer au passage "l’excellente gestion du cyclone au niveau de la préfecture de La Réunion". C’est aussi depuis cette commune de Sainte-Marie que le préfet de La Réunion a annoncé que l’état de catastrophe naturelle serait décrété dès ce mardi pour le département.