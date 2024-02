Cyclone Belal : les sentiers de randonnée de La Réunion rouverts par l'ONF

L'ONF Réunion a publié la liste des sentiers de randonnée pédestre rouverts au 9 février 2024, après le passage du cyclone Belal.

JCTS •

Après le passage du cyclone Belal et les intempéries qui se sont poursuivies les jours suivants, de nombreux sentiers de randonnée de l'île ont été endommagés.

L'ONF a aussitôt entamé des évaluations de l'état des sentiers sur le domaine forestier. Près d'un mois après le passage de Belal, certains sentiers ont pu rouvrir, leur liste fixée par arrêté préfectoral.

Le sentier Ti Col - La Brèche, a notamment été rouvert, après des travaux de purge sur la falaise en urgence, pour désenclaver une partie du cirque de Mafate qui restait jusque là inaccessible.

Une reconnaissance par hélicoptère des équipes de l'ONF, et l'intervention de six cordistes de l'entreprise ROCS, pendant deux jours, ont été nécessaires. "Les zones d’éboulement ont été purgées, le sentier reprofilé et terrassé et les murs en gabions, ainsi que la ligne de vie ont été réparés", souligne l'ONF.

La liste des sentiers de l'ONF rouverts par arrêté préfectoral ci-dessous :

Sentiers de randonnée rouverts au 9 février 2024 • ©ONF Réunion

Sentiers de randonnée rouverts au 9 février 2024 • ©ONF Réunion

Sentiers de randonnée rouverts au 9 février 2024 • ©ONF Réunion

Sentiers de randonnée rouverts au 9 février 2024 • ©ONF Réunion

Sentiers de randonnée rouverts au 9 février 2024 • ©ONF Réunion

Sentiers de randonnée rouverts au 9 février 2024 • ©ONF Réunion

Sentiers de randonnée rouverts au 9 février 2024 • ©ONF Réunion