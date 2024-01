Cyclone Belal : presque la totalité des clients d'EDF réalimentés lundi prochain

Après le passage du cyclone Belal, des milliers de Réunionnais étaient privés d’électricité. Ce vendredi, 3 000 personnes sont encore dann fénoir, annonce EDF lors d’un point presse. Une dizaine de jours après les dégâts, EDF Réunion assure que la quasi-totalité des abonnés sera réalimentée le lundi 29 janvier 2024.

Annaëlle Dorressamy / Hermione Razafinarivo •

Ce vendredi 26 janvier, une dizaine de jours après le passage de Belal, EDF Réunion a dressé un premier bilan, en rappelant tout de même les missions de service public dans la gestion de la crise cyclonique.

La quasi-totalité des abonnés réalimentée lundi

“La quasi-totalité des abonnés sera réalimentée lundi”, assure Dominique Charzat, directeur régional d’EDF Réunion.

La tempête Candice a généré de nouvelles pannes et des difficultés d’accès, notamment à cause des inondations dans le Sud. “Il restera quelques pannes individuelles qui ont impacté le Sud de La Réunion”, annonce Dominique Charzat. Pour le moment, EDF ne peut donc pas donner de chiffres sur le nombre d’abonnés concernés.

C’est une première à La Réunion. Après un tel événement cyclonique, 90% des clients ont déjà été réalimentés en 48 heures pour la plupart. Ce lundi c’est une perspective de sortie de crise. Dominique Charzat, directeur régional d’EDF à La Réunion

Chaque année, EDF affirme avoir des phases de préparation. “Nous sommes habitués à la saison cyclonique et aux risques. Par exemple, on a des tests de crises systématiques avant chaque saison”, précise le directeur régional d’EDF à La Réunion.

Le bilan des dégâts après le cyclone Belal

Pour toutes les crises cycloniques, un système de “gestion de crise” est activé. EDF informe que “sept lignes HTB (haute tension B) sont non alimentées, ce qui provoque l’isolement de la zone de Takamaka”. En cause, un arbre qui est tombé sur une ligne entre Takamaka et le Tampon.

Au total, suite au passage de Belal, "150 000 clients ont été privés d’électricité, soit 35% des clients de l’île", rappelle le directeur régional d’EDF.

Afin d’avoir un retour à la normale le plus vite possible, des moyens ont été déployés.

Cinq hélicoptères ont été mobilisés pour effectuer les diagnostics. 200 techniciens d’EDF étaient sur le terrain. 100 agents sont arrivés en renfort de l’Hexagone et 100 salariés d’entreprises partenaires. Dominique Charzat, directeur régional d'EDF Réunion

Le service client a quant à lui répondu à "22 000 appels, 24h/24, 7 jours sur 7, grâce au travail de 50 personnes", détaille le directeur d’EDF, qui tient à souligner l’importance de la politique d’élagage durant le cyclone Belal.

Sans cette politique d’élagage, “il y aurait eu davantage d’accidents avec le passage de Belal”, conclut-il.