Cyclone Freddy à Madagascar : un dernier bilan de 7 morts, 100 000 sinistrés, 692 classes endommagées

Le dernier bilan enregistré par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) après le passage du cyclone tropical intense Freddy est glaçant. Les autorités comptabilisent 7 morts, 100 000 sinistrés et des centaines d’enfants privés d’école. L’Unicef installe 200 classes en urgence.

Fabrice Floch •

À Madagascar, les derniers bilans, établis par le BNGRC suite au passage de Freddy, montrent l’ampleur des besoins.

L’urgence est partout. Le cyclone a frappé 7 régions. Il est entré sur terre, en début de nuit, mardi 21 février 2023. Avec des vents de 200 km/h, voire plus, il a dévasté la ville de Mananjary et sa région, sur la côte Est.

En un peu plus de 24 heures plus tard, le météore a dévasté sept régions, des milliers de cases ont été soufflés comme de vulgaires brindilles, les routes et les ponts sont en ruine et près de 700 écoles ont été endommagées. 318 classes sont totalement détruites.

Le bilan humain est tragique : 7 morts, 100 000 sinistrés.

L’Unicef déploie des salles de classe d’urgence



La région de Vatovavy, qui a essuyé les vents les plus violents compte 5 400 enfants privés d’école. 70 salles de classes ont été totalement détruites. Malheureusement, bien que moins violent, le cyclone n’a pas épargné les autres villes qu’il a survolées. On compte 692 salles de classe endommagées et 318 complètements détruites, écrit Madagascar-Tribune.



Le bureau de l’Unicef Madagascar vient de livrer du matériel pour monter en urgence, 200 salles de classe. L’organisation Onusienne a livré des fournitures scolaires pour plus de 30 000 enfants.

Le président de la République, Andry Rajoelina, et la ministre de l’Éducation nationale, Marie-Michelle Sahondrarimalala se sont rendus à Mananjary au lycée et CEG Mixte Justin-Manambelona, ont été ravagés par Freddy. 24 000 élèves sont privés de cours.

Compte tenu de l’ampleur de la tâche, les dirigeants se sont voulus rassurants et se sont abstenus de donner une date. "Nous renforcerons également la fourniture de kits scolaires pour tous les élèves du CEG et du Lycée de Mananjary," a déclaré le président de la République.