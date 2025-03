Des agriculteurs manifestent devant le conseil départemental pour des "actions concrètes", après le cyclone Garance

Suite aux annonces d’aides à la filière après le passage du cyclone Garance, des agriculteurs manifestent devant le conseil départemental ce lundi 24 mars. Ils souhaitent en savoir plus sur les montants et les modalités d’attribution.

Certains n’ont toujours pas perçu les aides relatives au cyclone Belal. Ce lundi 24 mars, plusieurs syndicats agricoles se sont rassemblés devant le conseil départemental, au Palais de la Source, à Saint-Denis.

Une délégation doit être reçue par des élus pour faire entendre la voix des agriculteurs durement touchés par le cyclone Garance, le 28 févier dernier.

Des annonces "plus qu’insuffisantes"

Selon les Jaunes Agriculteurs, beaucoup ont tout perdu, et " aucune mesure suffisante n’a été mise en place pour relancer l’activité ". Les professionnels de la filière, mobilisés ce lundi matin, demandent "des actions concrètes".

Relancer l’agriculture, c’est assurer l’avenir de nos agriculteurs, garantir la souveraineté alimentaire de La Réunion et permettre aux consommateurs d’accéder à des produits locaux de qualité à des prix abordables. Les Jeunes Agriculteurs de La Réunion

Le Département débloque 15 millions d’euros

Le mercredi 19 mars dernier, le président du Département, Cyrille melchior confirmait le déblocage en séance plénière d’une enveloppe de 15 millions d’euros pour venir en aide aux agriculteurs sinistrés.

15 millions d’euros sont mobilisés pour apporter de la trésorerie aux agriculteurs, pour les aider à reconstituer leurs outils de production. Cyrille Melchior, président du Département de La Réunion

Cette aide doit se décliner en trois volets. Un sera consacré à la relance des productions agricoles, à la réparation des chemins d’exploitation intégrant des adaptations et un relèvement de plusieurs plafonds d’aide. Un autre volet consistera au versement d’une aide à la trésorerie, via l’activation du dispositif du fonds européen FEADER "Mesure 23 Restore". Enfin, un dernier volet concernera l’aide à la remise en état des outils de production mobilisant les crédits européens du programme FEADER 2023-2027.

15 millions d’euros de l’Etat pour l’agriculture péi

Ces 15 millions d’euros du Département viennent s’ajouter aux 15 millions d’euros de l’Etat, promis par Manuel Valls, lors de son passage à Hell-Bourg le 7 mars dernier, dans le cadre de sa visite ministérielle de deux jours après le passage du cyclone Garance.

Le ministre des Outre-mer s’était alors engagé à une indemnisation rapide, " il faut une base pour accélérer les indemnisations en trois mois ". " Plusieurs dizaines de millions d’euros devront être mobilisées, d’ici mon retour à La Réunion dans quelques semaines ", affirmait alors Manuel Valls.

163 millions d’euros de dégâts toutes filières confondues

Le 12 mars dernier, la Chambre d’agriculture de La Réunion dressait un premier bilan des dégâts causé par le passage du cyclone Garance sur l’agriculture réunionnaise, prenant également en compte l’épisode de sécheresse précédent.

Une facture de 163 millions d’euros, toutes filières confondues, a été annoncée par le président de la chambre verte. Pour Olivier Fontaine, " c’est du jamais vu, la situation exige des moyens inédits ".

Il plaidait alors pour que le dispositif d’indemnisation des agriculteurs soit reformaté pour être plus rapide, plus ciblé et plus accessible. Pour le cyclone Belal, l’an passé, 45 millions d’euros de dégâts avaient été constaté, seuls 2,5 millions d’euros ont été versés.