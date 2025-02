Cyclone Garance : " à 19h, les Réunionnais doivent être confinés dans des lieux sûrs ", indique le préfet de La Réunion

Partager :

Le cyclone tropical intense Garance approche de La Réunion. Le passage au plus près de ce phénomène " puissant et violent " est prévu en fin de nuit du jeudi au vendredi, ou vendredi matin tôt. L’alerte rouge sera en vigueur à 19h, le temps commencera à se dégrader en cours de journée de ce jeudi, préviennent la préfecture et Météo France.

L’alerte rouge sera déclenchée à 19h ce jeudi 27 février, " au moment où il y aura un danger pour la vie humaine ", a indiqué ce matin le préfet de La Réunion lors d’une conférence de presse conjointe avec Météo France et les services de secours. Il s’agit d’un phénomène " puissant, violent et lent ", insiste le représentant de l’Etat. Un phénomène puissant, violent et lent Le cyclone tropical intense Garance approche de La Réunion. Il se situe à un peu plus de 300 km de La Réunion, selon Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo France. Elle confirme que Garance est un phénomène dangereux, avec des vents potentiellement destructeurs et générant un état de mer dangereux. Son passage au plus près de La Réunion est prévu en fin de nuit du jeudi 27 au vendredi 28 février. La trajectoire confirme pour l’heure un passage sur La Réunion, avec encore quelques incertitudes sur le point d’impact exact. Quoiqu’il en soit Garance touchera La Réunion par le Nord, mais devrait impacter l’ensemble de l’île. Le cyclone tropical intense vient d’amorcer son virage en direction de La Réunion, précise Céline Jauffret. Elle indique qu’une phase d’affaiblissement du système lors de son approche en fin de nuit est possible. Les rafales de vent attendues seraient alors supérieures à 150 km/h. Ce scénario reste incertain et sera affiné en cours de journée, dit-elle. Les premiers effets sont attendus en cours de journée Pour l’heure, la houle cyclonique a commencé à se manifester dans le Nord de l’île. Elle va augmenter en cours de journée pour se renforcer significativement dans la soirée et en cours de nuit, paroxysme des conditions dégradées. Une vigilance rouge vague submersion est en vigueur pour le Nord, le Nord-Ouest et l'Est. Les premiers passages pluvieux sont attendus dans l’après-midi, mais la dégradation notable du temps interviendra en cours de nuit avec le renforcement du vent et des précipitations plus soutenues. De même, les rafales maximales sont attendues d’abord sur la moitié Nord, puis sur l’ensemble de l’ile en deuxième partie de nuit. Météo France rappelle que ce système est de petite taille, son extension géographique est donc limitée et sa capacité à évoluer reste très rapide. Le préfet appelle les Réunionnais à la prudence La Réunion reste pour l’heure en alerte orange jusqu’à 19h, les Réunionnais doivent donc profiter de la journée pour " faire les dernières courses " et se préparer, indique Patrice Latron. Le préfet de La Réunion appelle la population à faire preuve de vigilance et à rester à l’écart des bords de mer, l’épisode de houle cyclonique ayant débuté. Les centres de vie, destinés aux malades souffrant de pathologies critiques et au nombre de 6 dans l’île, ainsi que les centres d’hébergements d’urgence seront ouverts à partir de 16h. Sur les 160 centres d’hébergements répartis dans les 24 communes de l’île, les 2/3 devraient être actifs. L’alerte rouge effective à 19h, les autorités mobilisées A 19h ce jeudi 27 février, l’alerte rouge entrera donc en vigueur, plaçant la population en confinement, stoppant l’activité économique et les déplacements. " A 19h, les Réunionnais doivent être confinés dans des lieux sûrs ", indique le préfet de La Réunion. Patrice Latron précise que des renforts de la sécurité civile sont d’ores et déjà en alerte en métropole et à Mayotte pour rejoindre La Réunion dès demain, vendredi 28 février, si besoin. Le centre opérationnel de défense de la préfecture sera activé à 19h. Il comptera une quinzaine de représentants des forces de l’ordre, de sécurité et de secours, de Météo France et des services des routes. La cellule d’information au public sera elle-aussi activée à partir de 19h et pour toute la nuit.

