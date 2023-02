Cyclone tropical intense Freddy : La Réunion ne passe pas en alerte rouge

Ce lundi 20 février, La Réunion reste en alerte cyclonique orange jusqu'à demain, mardi. Le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, a décidé de ne pas déclencher l'alerte rouge. Il interdit toutefois l'accès au littoral Nord et Est par arrêté préfectoral. Le cyclone tropical intense Freddy va passer au plus près de nos côtes ce soir et en début de nuit prochaine.

Ce lundi 20 février, La Réunion ne passera pas en alerte cyclonique rouge, annonce le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini. Il a décidé de maintenir le département en alerte orange, lors d'une conférence de presse, à 14h30.

Littoral Nord et Est interdit

"L'alerte rouge est réservée à un scénario extrêmement grave et ça ne sera pas un scénario extrêmement grave", a déclaré Jérôme Filippini.

"Pour autant, il y aura des risques réels dans les prochaines heures en matière de vent et de houle", prévient le préfet qui a décidé de prendre "un arrêté préfectoral pour interdire l'accès au littoral sur le Nord et l'Est de l'île, dès 17 heures". "Je vous demande de vous tenir à l’écart de la côte, le spectacle peut être attractif mais il peut aussi être mortel !", poursuit-il.

Ne sortez pas entre 22h et 4h

"Je ne décrète pas le confinement généralisé cette nuit, mais je vous invite à être responsable, ne sortez pas cette nuit sans nécessité entre 22h et 4h du matin !", a déclaré le préfet de La Réunion.

Le cyclone tropical intense Freddy va passer au plus près de nos côtes, au large de la Route du Littoral, en début de nuit prochaine, vers 22 ou 23 heures.

Le point à la préfecture le lundi 20 février • ©Imaz Press Reunion

Un passage à plus de 150 km de notre île

A 13 heures, le cyclone Freddy se situait à 330 km de La Réunion. "Freddy est dans son approche finale vers la Réunion, explique Emmanuel Cloppet. Directeur interrégional de Météo-France pour l'océan indien Reunion. Les dernières prévisions nous permettent d’exclure un passage direct sur l’île et nous permettent de prévoir un passage à plus de 150 km de nos côtes, nous allons donc échapper à l’influence du cœur du système où sont concentrés les effets les plus dégradés".

Une très forte houle

La houle devrait être l’élément le plus marquant de ce cyclone. "Une houle très importante va déferlée dans la soirée sur le littoral Nord et Est et toute la nuit", assure Météo France Réunion.

Une vigilance orange vagues submersion entrera en vigueur dès 16 heures. Son niveau sera réhaussé au rouge pour la nuit, lors du passage de Freddy au plus près. Une vigilance orange vents forts entrera aussi en vigueur.

"Des vents d'environ 100 à 110 km/h sont attendus sur le littoral, et 130 km/h dans les Hauts, ces valeurs n'atteignent pas celles de vents cycloniques", assure Météo France Réunion, qui rappelle que la pluie ne sera pas un phénomène marquant de ce cyclone.

Pas d'école mardi

Le préfet a aussi annoncé que demain, mardi 21 février, les écoles resteront fermées. Il n'y aura pas de transport scolaire d'assuré.