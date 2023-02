La Réunion en alerte orange à l'approche du cyclone tropical très intense Freddy

A l’approche du cyclone tropical très intense Freddy, les autorités s’organisent. Le préfet de La Réunion a annoncé l’entrée en vigueur de l’alerte orange ce dimanche 19 février à 19h. Le phénomène doit passer au plus près de l’île dans la soirée de lundi.

Le cyclone tropical très intense Freddy se trouvait à 960 km à l’Est-Nord-Est des côtes réunionnaises ce dimanche 19 février à 16h. Le phénomène s’approche à une vitesse de 26 km/h et devrait passer au plus près de La Réunion dans la soirée de lundi 20 février, vers 22h.

En conséquence, le préfet de La Réunion a décidé de déclencher l’alerte orange du dispositif spécifique ORSEC Cyclones. Elle est entrée en vigueur ce dimanche 19 février à 19h. La Réunion était placée en pré-alerte jaune cyclonique depuis vendredi 17 février à 19h.

L’alerte orange en vigueur à 19h ce dimanche

Le passage en alerte orange signifie qu’il existe un danger dans les 24 heures qui suivent. Le cyclone tropical très intense Freddy doit passer au plus près de La Réunion dans la nuit de lundi à mardi, en conséquence le préfet de La Réunion a choisi de déclencher l’alerte orange avec une légère anticipation.

Une réunion s’est tenue en préfecture dans la matinée de ce dimanche pour organiser les moyens.

Cyclone Freddy : le préfet fait le point

Les crèches, écoles, collèges, lycées et l'université fermés lundi

Tous les établissements scolaires, à savoir les écoles, collèges et lycées, mais aussi l'Université de La Réunion et les crèches seront fermés ce lundi, et "vraisemblablement mardi", compte tenu de l'arrivée du système en fin de journée.

Il s'agit pour le préfet de La Réunion de ne pas prendre le risque de difficultés de retour des élèves en fin de journée. La rectrice de l'Académie de La Réunion indique que les élèves et les internes demeurent à leur domicile. Les internes ne doivent pas rejoindre leur internat ce dimanche soir.

L'ensemble des sites et campus de l'Université de La Réunion seront fermés dès 5h ce lundi 20 février, et ce jusqu'à nouvel ordre, indique son président.

L’activité économique n'est pas interrompue par l'alerte orange, néanmoins les employeurs sont invités à prendre en compte cette alerte et à limiter autant que possible les déplacements de leurs salariés.

Pas de certitude sur un passage en alerte rouge

Le préfet de la Réunion donnera des informations actualisées dans la matinée du lundi, "pour vous indiquer si nous sommes susceptibles de passer en alerte rouge dans la soirée ou dans la nuit de lundi à mardi". Jérôme Filippini précise que le passage en alerte orange n'entraîne pas "mécaniquement" un passage en alerte rouge.

Il annonce qu'il n'est à ce stade, il n'est pas en capacité de dire si il y aura un passage en alerte rouge ou pas.

Rentrer les objets, les animaux et se préparer à une évacuation éventuelle

En alerte orange, la population doit se tenir informée et se préparer à l’arrivée du phénomène.

Il convient alors de rentrer les objets que le vent pourrait emporter, de rentrer les animaux, de protéger les portes et fenêtres au moyen de volets ou de planches. Les réserves doivent aussi être vérifiées, et constituées pour ceux qui ne l’auraient pas fait durant la pré-alerte jaune cyclonique.

Il est aussi recommandé de vérifier les adresses et numéros de téléphone du centre d’hébergement le plus proche de son domicile, et se préparer à une évacuation éventuelle. En cas d’urgence, les circonstances pourront en effet nécessiter d’évacuer son domicile, ou au contraire de s’y mettre à l’abri.

Chaque foyer doit pouvoir être en mesure de subvenir à ses besoins essentiels pour quelques jours, rappellent les autorités.

Un passage au plus près de l’île lundi soir à près de 200 km au Nord de La Réunion

Le cyclone tropical très intense Freddy continue de se rapprocher de La Réunion. Son passage au plus près est prévu dans la soirée de lundi, vers 22h, à environ 200 km au Nord de Saint-Denis de La Réunion, selon le scénario privilégié.

Une marge d’incertitude de près de 50 km persiste, indiquait Tarik Kriat, prévisionniste à Météo France, dans le journal radio de Réunion la 1ère à la mi-journée.

Le système est particulièrement compact, sa zone d’influence est donc réduite à près de 200 km autour de son centre. Si le scénario privilégié se confirme, la dégradation des conditions météorologiques portera davantage sur le vent et la houle.

Vents forts, forte houle et pluies modérées

Des rafales de près de 100 km/h sont possibles sur le littoral et de 110 à 130 km/h sur les Hauts. Le vent se renforcera en cours de journée de lundi, mais plus significativement en fin de journée, tout comme la houle, indique le prévisionniste.

Une houle extrêmement dangereuse déferlera sur nos côtes dès la fin d’après-midi de lundi. De fortes pluies sont également possibles sur les Hauts, et plus modérées sur le littoral.

Compte tenu de la marge d’incertitude, un passage plus près de notre île reste possible, mais un passage direct est à exclure, affirme le directeur de Météo France. Les conditions météorologiques pourraient alors être plus difficiles et l'impact plus sévère. En son centre, Freddy présente actuellement des rafales maximales estimées à 315 km/h.