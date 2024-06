Démocratiser l'accès à la culture à La Réunion : des marmailles apprennent à jouer d'un instrument de musique gratuitement

L'accès à la culture se démocratise à La Réunion. Les deux orchestres "Démos" Nord Réunion regroupent 127 marmailles. Des instruments sont prêtés gratuitement pendant trois ans aux enfants afin qu'ils puissent apprendre à jouer d'un instrument. Du 30 juin au 3 juillet 2024, ils seront en concert à la Cité des Arts de Saint-Denis et au Téat Plein Air de Saint-Gilles.

"Démos" est le dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale lancé en 2010 par la Cité de la musique. Il s'agit d'un projet de démocratisation culturelle, centré sur la pratique musicale en orchestre. Aujourd’hui, il existe près de 50 orchestres "Démos" en dans l'Hexagone et dans les Outre-mer.

À La Réunion, 127 enfants bénéficient gratuitement du dispositif. Parmi eux, 87 enfants âgés de 7 à 9 ans sont dans la catégorie des débutants et 45 enfants âgés de 12 à 17 ans sont dans les orchestres avancés.

Démocratiser l'accès à l'apprentissage de la musique

Des instruments sont prêtés gratuitement pendant trois ans aux enfants afin qu'ils puissent apprendre à jouer d'un instrument.

En temps normal, les marmailles s'entraînent par petits groupes formés par les différentes familles d'instruments. Les vents d'un côté et les cordes de l'autre. Alors pour certains, il faut s'habituer à jouer de concert.

"On y met du cœur"

"Ce n'est pas facile, mais on s'accroche", "c'est pas simple, mais on va s'habituer. Je me perds parfois, mais après je me rattrape", "c'est beau, parce que tout le monde joue et on y met du cœur", témoignent les marmailles, les uns après les autres.

Dans ce spectacle, ils accompagnent le groupe Salangane. Ils sont épaulés par des musiciens professionnels. Un ensemble mené par une cheffe d'orchestre. "Les enfants sont très engagés, parfois plus que les adultes", remarque-t-elle.

Apprendre à jouer d'un instrument permet de s'intégrer

Si le projet Démos a pour ambition de démocratiser la pratique musicale en orchestre symphonique, les bénéfices sont multiples explique Hélène Coquillaud, la coordinatrice du projet.

"Ce projet existe depuis 2016 à La Réunion. Il permet aux enfants d'accéder à la partie orchestrale, une pratique très peu développée ici", explique Hélène Coquillaud.

Il y a toute la partie collective. On se retrouve dans un groupe. Donc, comment on trouve sa place ? Quelles sont les règles à respecter ? C'est un peu une micro-société cet orchestre. Hélène Coquillaud, coordinatrice du projet

Pour la coordinatrice du projet, il s'agit également d'un volet social pour renforcer le soutien à la parentalité.

Les marmailles de l'orchestre en concert

Le 30 juin et le 3 juillet 2024, ils seront en concert à la Cité des Arts de Saint-Denis et au Téat Plein Air de Saint-Gilles.