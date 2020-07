Dénouement heureux pour Haïra, la fillette bloquée à Mayotte est de retour à La Réunion

C'est une histoire qui se termine bien. Cela faisait près de 5 mois qu'Habiba n'avait pas revue sa fille de deux ans et demi coincée à Mayotte. La situation a finalement été débloquée. La mère de famille a pu de nouveau serrer son enfant dans ses bras, ce matin.

GM avec HA •



Des retrouvailles tant espérées

Une petite fille de 2 ans 1/2 bloquée à Mayotte depuis 4 mois

Un vol en provenance de Mayotte a atterri en milieu de journée dans le département. Parmi les 250 passagers, la petite Haïra, deux ans et demi. Depuis le 2 mars dernier, la fillette était bloquée à l'île aux parfums avec sa grand-mère. Toutes deux y étaient parties pour des vacances et devaient rentrer à la fin du mois de mars. Mais, la crise sanitaire est passée par là. Leur vol a finalement été annulé avant d'être reporté à de multiples reprises.Et pourtant Habiba, la mère de famille a fait tout ce qui était nécessaire pour revoir sa fille au plus vite. " J'ai fait toutes les démarches légales, je me suis déplacée, j'ai envoyé les documents pour le motif impérieux. Qu'est-ce qui est plus impérieux qu'un enfant de 2 ans ? ".Hier encore, Habiba s'était rendue dans le chef-lieu, dans les bureaux de la compagnie aérienne dans l'espoir de trouver une solution. Compagnie qui lui avait répondu qu'il fallait patienter au moins un mois avant de revoir sa fille.Finalement et après la diffusion de notre reportage hier, dénouement heureux pour cette famille qui était en plein désespoir. La petite Haïra et sa grand-mère ont toutes deux embarqué à bord d'un avion ce matin, direction La Réunion. Un retour tant attendu par les parents, on imagine que les retrouvailles ont été remplies d'émotion.