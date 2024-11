C'était samedi 23 novembre le dernier jour de collecte de la Banque alimentaire à La Réunion. Entre inflation et fins de mois difficiles, les bénévoles ont plus de mal à récolter des dons.

Avec leurs gilets orange, les seize bénévoles de la Banque alimentaire qui se relaient ce samedi 23 novembre devant ce centre commercial de Sainte-Suzanne ne passent pas inaperçus. Mais au moment de donner leur petit liste de produits de première nécessité aux clients qui viennent faire leurs courses, certains s'empressent de regarder autre part.



Pas Joëlle, qui prend le petit fascicule. "Généralement je donne à toutes les banques alimentaires, car j'ai été dans le besoin quand j'étais jeune et on m'a aidée. On peut avoir été riche et devenir pauvre du jour au lendemain", souligne cette généreuse donatrice.

Dernier jour de collecte difficile pour les bénévoles de la Banque alimentaire. • ©Nina Santi

"Un peu plus réticents"



Pour cette ultime journée nationale de collecte des dons pour la Banque alimentaire, pas facile cependant de remplir les caddies pour les familles dans le besoin avec des produits de base pourtant pas très onéreux : des pâtes, du lait, des conserves...



"Il y a toujours de la générosité. Mais les gens sont un peu plus réticents" observe Richelaine, une bénévole. "On est le 23, c'est la fin du mois, il n'y a peut-être pas trop d'entrées d'argent. Les gens attendent peut-être leur salaire, tout le monde est dans le besoin", comprend-elle.

"Chacun ses priorités..."



Depuis la pandémie de Covid, les bénévoles constatent toutefois une baisse des dons à l'entrée des magasins. Inflation, chômage, inquiétude pour finir le mois... les raisons ne manquent pas.



Mais Jérôme, lui, trouve que la solidarité réunionnaise se perd parfois. "Je trouve regrettable que certaines personnes préfèrent acheter une bouteille d'alcool au lieu de donner une boîte de sardine à 70 centimes... chacun ses priorités" regrette-t-il, amer.

Objectif 50 tonnes

Les dons récoltés par les bénévoles seront rapportés et triés à la banque alimentaire du Port puis distribués à plusieurs associations partenaires. La banque alimentaire de La Réunion espère malgré tout récolter cette année 50 tonnes de denrées.