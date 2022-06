Dernière ligne droite pour la déclaration de revenus 2022 à La Réunion

La date limite de déclaration de revenus 2022 en ligne est fixée au 8 juin pour les contribuables de La Réunion. Les retardataires ont un peu moins de 36 heures pour la réaliser. Les foyers non-imposables sont aussi concernés.

LH / Bruce Régent •

La date limite de déclaration des revenus en ligne est le mercredi 8 juin pour les départements de la zone 3, parmi lesquelles les Outre-mer. Ainsi, les contribuables de La Réunion ont jusqu’à demain 23h59 pour le faire.

Moins de 36 heures pour accomplir la démarche

Il faut en fait valider, ou compléter, un document pré-rempli par l’administration fiscale. Certaines informations peuvent ainsi être modifiées et des oublis corrigés. L’impôt est prélevé à la source, sur le salaire, mais en fonction de l’évolution de votre situation, des ajustements peuvent être nécessaires.

Faute de déclaration réalisée à temps, une pénalité de 10% sera appliquée, dans un premier temps. La majoration passera à 20% en cas de mise en demeure, et à 40% si la situation n’a pas été régularisée dans les 30 jours suivants.

126 000 foyers fiscaux sont concernés à La Réunion

Sont imposables les célibataires ayant gagné plus de 15 547 euros l’an passé, et plus de 29 000 euros pour un couple. A chaque enfant, le plafond augmente. A La Réunion, 126 000 foyers fiscaux sont concernés, soit 24% des contribuables potentiels.

Plus de 90% des foyers de La Réunion ont déjà réalisé cette démarche, assure Xavier Bignon, de la direction régionale des Finances Publiques. Les derniers usagers qui auraient besoin d’un accompagnement pour remplir leur déclaration peuvent contacter gratuitement les services des Finances Publiques au 0 809 401 401, de 10h30 à 21h30.

Déclaration aussi pour les foyers non-imposables

Les foyers non-imposables doivent eux-aussi remplir une déclaration de revenus pour confirmer leur situation. L’avis de non-imposition, ou "avis de situation déclarative", est demandé pour l’ouverture d’un compte bancaire et surtout pour établir ou conserver des droits aux aides sociales.

Il permet aussi de faire stériliser gratuitement les animaux de compagnie, à raison de 2 par an et par foyer au maximum.