Des assises pour améliorer la sécurité sur nos routes

À l'occasion des premières assises de la sécurité routière de La Réunion, pouvoirs publics, acteurs associatifs et entreprises ont planché sur des idées nouvelles permettant d'améliorer les chiffres de l'accidentologie, en sensibilisant notamment les jeunes.

Si la mortalité routière a fortement baissé à La Réunion au cours des deux dernières décennies grâce aux multiples actions entreprises, l'accidentologie locale semble avoir atteint depuis quelques années un seuil qui semble impossible à rabaisser, autour de 30 morts par an. Des chiffres qui restent fragiles, alors qu'on comptabilise déjà 27 tués sur les routes en 2024, soit 7 de plus que l'an dernier à la même époque.

Comportements inadaptés



Et comme dans la plupart des cas, ce sont les comportements qui sont en cause, la question de savoir comment inviter les usagers à plus de prudence reste posée. Aussi, à l'initiative de la préfecture, se tenaient ce mardi 29 octobre les premières assises de la sécurité routière de La Réunion. Objectif : réfléchir à de nouvelles pistes d'amélioration, notamment en matière de communication.

Mobiliser Instagram et les influenceurs

"Au niveau de la communication, on a essayé de cerner un canal qui parle mieux aux jeunes, comme Insta ou les réseaux sociaux", illustre Alain Garsani, responsable de l'observatoire départemental de sécurité routière, "et utiliser éventuellement des influenceurs ou des personnalités connues à La Réunion pour faire passer au mieux ce message."

Des jeunes qui se sont pris volontiers au jeu du "brain-storming" sur ce sujet de leur vie de tous les jours. "Il faut davantage demander l'avis aux citoyens et encourager la participation citoyenne sur les politiques publiques et notre vie, notre quotidien", apprécie cette jeune participante.



"Mon idée à moi, pour réduire les rodéos sauvages, ce serait inviter ces jeunes sur des circuits fermés pour qu'il n'aille plus sur les routes nationales ou départementales" propose Isaac.

Les blessés hospitalisés en forte hausse

Conduites addictives, vitesse, mobilités actives, nouveaux engins personnels de déplacement motorisé, autant de thématiques qui ont été abordées durant ces échanges. Avec la nécessité de "rester humble" malgré les bons résultats obtenus ces dernières années, rappelle Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet. Alors qu'en 2023, on comptait 156 blessés hospitalisés suite à un accident, ils sont déjà 287 en 2024.



L'amélioration des infrastructures routières, des équipements de sécurité des véhicules, la multiplication des contrôles et des opérations de prévention ont certes porté leurs fruits, mais il reste encore du travail, sur l'humain notamment.

"L'alcool et la vitesse représentent le plus d'enjeu au niveau des tués, il faut disposer de plus d'idées pour mieux cibler les usagers de la route" estime Marie-Claire Mévizou, adjointe au coordinateur sécurité routière. Un document d'orientation destiné à stimuler les prochaines actions à mener sera rédigé à l'issue de cette journée.