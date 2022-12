Des cadeaux de Noël pour nos animaux, une tendance qui se démocratise

Non non, vous ne rêvez pas : nos animaux de compagnie ont désormais droit à leur petit paquet sous le sapin. Peut-être même faites-vous partie de ces 74% de Français qui déclarent vouloir leur offrir un cadeau de Noël...

Des joujoux, des peluches, des snacks, des paniers confortables et des coussins... et même un calendrier de l'Avent ou des costumes de fêtes et maillots de basket... Dans ce magasin spécialisé dans les accessoires pour animaux à Sainte-Clotilde, les idées cadeaux ne manquent pas. Mais de cadeaux pour qui ? Pour nos chiens, chats, et autres animaux de compagnie bien sûr ! Selon une étude réalisée par la marque de nourriture pour chiens Ultra Premium, 74% des propriétaires d'animaux souhaitent leur offrir quelque chose à Noël.

Et il y a de quoi faire. "Les vêtements surtout, les petits jouets pour stimuler l'animal ou enlever le stress, mais aussi les calmants pour que l'animal ne stresse pas face aux pétards et tout ça", énumère Fabrice Margueritte, responsable de l'animalerie.

Des vêtements et accessoires vite écoulés

Les vêtements, noeuds papillon et chapeaux de Noël, eux, sont partis très vite, victimes de leur succès. Preuve de l'engouement autour de ces accessoires pour chiens et chats, décidément bien gâtés. Ils n'ont rien à envier aux proches, humains cette fois, de leurs maîtres : 17% des sondés assurent que le budget cadeau pour leur animal sera supérieur ou similaire à celui consacré à leurs proches.

"Y a de quoi faire maintenant, quand on voit tous les jouets qu'il y a dans les animaleries !", constate une des clientes qui elle, n'a rien offert à ses animaux pour Noël, si ce n'est "plein de câlins et de caresses".

Et pourquoi pas un petit soin ?

Si ce n'est pas un jouet sous le sapin, c'est au moins un bon soin qui s'impose, direction le toiletteur. Dans un salon, une professionnelle raconte avoir davantage de demandes en période de fêtes. "Les gens veulent que leurs animaux soient beaux et sentent bon, c'est comme un membre de la famille !", explique Léa Fruteau, cette responsable d'un salon sainte-marien.

Les propriétaires d'animaux semblent de toute façon ne pas hésiter à mettre la main au portefeuille pour les cadeaux de leurs amis les bêtes : 8% déclarent dépenser plus de 100 euros...