Des collégiens créent des vidéos TikTok pour combattre les violences scolaires et intrafamiliales

Douze élèves du collège de la Montagne ont participé à un projet de création de contenus TikTok. Des clips vidéos dans lesquels ils ont laissé leur créativité s'exprimer. Slam, dessin, théâtre, poésie... Chacun a choisi son moyen d'expression pour transmettre un message : la prévention des violences.

Tiktok, l'application préférée des adolescents. Le réseau social sur lequel ils passent un temps fou va maintenant servir d'outil à la diffusion de messages de prévention, contre les violences. C'est l'idée proposée par la Maison de Protection des Familles, à douze élèves, de la 6ème à la 3ème, du collège de La Montagne à Saint-Denis.

Atelier intensif de création de contenus

En une semaine intense, les élèves ont été accompagnés par leur professeur de Français Jean Mahélé et Marie-Danielle Merca, écrivaine et éditrice à La Plume et le Parchemin.

"Les élèves sont restés libres de choisir la forme et de créer leurs propres textes sur les thèmes, liés aux violences, que ce soit les violences à l'école, mais aussi les violences dans les familles", explique l'éditrice.

Un tournage éprouvant pour certains collégiens

Ava, Zoé et Mélodie ont choisi de parler du harcèlement scolaire. Plusieurs d'entre elles en ont été victimes. Leur clip mélange dessins, danse, et poème et se termine violemment, avec le suicide de la jeune harcelée. Elles veulent ainsi dénoncer ces pratiques et tendre la main aux victimes.

"Y'a personne qui mérite ça et c'est important d'en parler", explique Ava, "parce que sinon ça ne s'arrêtera jamais."

Pour Mélodie, le tournage de la vidéo et sa préparation ont été difficiles : "ça m'a rappelé tellement de souvenirs." Elle est fière de son clip : "j'aimerais que ça aide. Que toutes les personnes harcelées se disent qu'elles ne sont pas seules".

Le Cevif ouvre son compte TikTok

Frédéric Rousset Président du CÉVIF (Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales), l'avoue : les supports de prévention sont vieillissants. L'idée de laisser les collégiens parler aux collégiens va redynamiser la sensibilisation envers les jeunes, sur des supports qu'ils utilisent quotidiennement.

"Tiktok est porté par des algorithmes très efficaces. Si les clips sont suffisamment impactant, ils peuvent donner lieu à une communication tout à fait virale."

Un livre de fiction, aussi créé par les collègiens, doit paraître prochainement.