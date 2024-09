Des étudiants réunionnais intègrent une Prépa Talents pour réussir les concours de la fonction publique

C’est en 2017 que la Prépa Talents est expérimentée à La Réunion, avant d’être déployée dans d’autres départements de France, avec la ferme volonté de démocratiser les métiers de la fonction publique.

Cette année, 35 jeunes étudiants font partie de la nouvelle promotion de la Prépa Talents. Une formation qui accompagne les étudiants dans la préparation des concours de la fonction publique.

"Lors de sa visite à La Réunion en 2014, l'ancien Président de la République, François Hollande, avait promis aux Réunionnais de mettre en place une formation qui permettrait aux jeunes d'accéder à des hautes fonctions, à des postes de cadres de la fonction publique", martèle Faneva Rakotondrahaso, vice-doyen de l'Université de La Réunion et responsable pédagogique du Master 1 Prépa Talents.

"Cette promesse a été tenue puisqu'elle a été mise en place en 2017, avec la participation d'agents publics, de cadres, qui accompagnent les étudiants vers le parcours administratif. Ce qui a marché à La Réunion a marché au niveau national", assure le vice-doyen de l'Université.

Chaque étudiant bénéficie donc d’un suivi personnalisé avec un tuteur qui connaît bien le concours, étant donné qu'il l'a passé lui-même. Lucas Bache, un ancien élève de la Prépa Talents devient cette année mentor.

Le savoir-faire académique, les étudiants l'auront, notamment via l'Université. Ce qu'il leur faut maintenant, c'est de savoir ce qui les attend quand ils sont sur un poste. Donc, on essaie de leur apporter ce savoir-être et ces connaissances humaines et sociales qui leur permettront d'être de bons techniciens, de bons cadres et de bons collègues.