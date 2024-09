Des jeunes en service civique améliorent le bien-être des seniors à La Réunion.

Depuis 2022, le service civique solidarité séniors permet à des jeunes de 16 à 25 ans de s’occuper de personnes âgées à La Réunion. Des discussions, des activités de cuisine ou des jeux de dominos : ils se voient une fois par semaine et créent du lien. Une véritable expérience humaine où chacun y gagne. Reportage.

A Saint-Leu, Maryse est en retraite depuis un an. "Je voulais garder du lien social et rompre avec l’isolement", explique-t-elle. L’an dernier, elle a donc fait appel à une association et durant plusieurs mois, elle a reçu la visite de jeunes volontaires du service civique solidarité séniors.

Des discussions, des balades, des jeux, de la cuisine

"On discutait beaucoup sur des sujets d’actualité, on faisait aussi de la cuisine ensemble, un cari poulet, un gratin de chouchous, raconte Maryse. On faisait aussi de petites marches, quelques randonnées, des puzzles. C’était un moment de partage une fois par semaine". D’ici la fin de l’année, Maryse espère pouvoir renouveler l’expérience.

Ecoutez ici le reportage de Réunion La 1ère :

Depuis 2022, le dispositif gouvernemental du service civique solidarité séniors permet à des jeunes de 16 à 25 ans de s’occuper de personnes âgées. Il va jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. La campagne de recrutement est d'ailleurs lancée.

5 200 séniors accompagnés à La Réunion

L’an dernier à La Réunion, 5 200 séniors ont été accompagnés par environ 300 jeunes volontaires du service civique solidarité séniors.

Parmi ces jeunes, il y a Julie, un véritable rayon de soleil pour les gramouns. "Je leur apporte des choses, mais eux m’apportent énormément en retour", remarque Julie, 27 ans.

On échange sur la cuisine, les histoires du temps lontan. Ils nous posent des questions : pourquoi les jeunes réagissent ainsi ? Pourquoi ils utilisent certains termes ? Pourquoi ils sont toujours sur leur téléphone ? Julie, volontaire

Bâtir une relation

Des échanges se font et un lien intergénérationnel se crée entre les jeunes et les gramounes durant ces mois de rencontres.

"L’objectif est d’égayer le quotidien des séniors, explique Lisa Bergeon, chargée de développement pour Service Civique Solidarité Séniors à La Réunion. Les jeunes vont leur apporter de la vie, du sourire, de la joie". Ils sont souvent surnommés "les rayons de soleil", car tous portent un tee-shirt jaune pour être facilement identifiable par les séniors.

"C’est un outil de leur mission pour bâtir et créer une relation avec les séniors", ajoute Lisa Bergeon, chargée de développement pour Service Civique Solidarité Séniors à La Réunion.

Ils vont leur proposer de l’écoute, mais aussi des activités, comme jouer aux dominos, le sport national à La Réunion, ou au loto quine. Les jeunes vont être à l’écoute des demandes des personnes âgées et vont s’adapter. Lisa Bergeon, chargée de développement pour Service Civique Solidarité Séniors à La Réunion

Une formation préalable

Ces services civiques solidarité séniors se font avec les CCAS, les EHPAD ou encore les Maisons d'Accueil Familial. Les jeunes se déplacent aux domiciles des anciens, ou animent des activités dans des structures publiques.

Regardez ce reportage de Réunion La 1ère à l'Etang-Salé :

Quand les jeunes accompagnent les plus âgés. Pour lutter contre l'isolement des gramounes, un service civique solidarité séniors a été mis en place. Reportage à l'Etang Salé

Les jeunes sont aussi formés au préalable. "On a mis en place des socles de formations de douze jours, détaille Lisa Bergeon, chargée de développement pour Service Civique Solidarité Séniors à La Réunion. On leur apprend comment se comporter avec une personne âgée ? Comment fonctionne le secteur du bien vieillir ? Comment bâtir une relation avec un gramoune ? Comment on prépare aussi la fin de sa mission de service civique, car des liens se créent et il y a de l’affecte qui est en jeu".

"Je me sens utile"

Julie, jeune volontaire, le reconnaît, elle s’est aussi prise d’affection pour certaines de ces personnes âgées. "Notamment une dame qui présentait les premiers symptômes d’Alzheimer, je lui proposais des exercices de mémoire et elle m’a dit ensuite qu’elle trouvait plus facilement ses mots, ça m’a touché, raconte Julie. Je redonne le sourire à ces personnes et je me sens utile, je vois que mes visites leur font du bien".

Je leur propose aussi des balades et certains n’attendent que ça de pouvoir enfin marcher un peu avec quelqu’un près d’eux. Julie, volontaire

Parfois des vocations

En octobre prochain, elle terminera son service civique solidarité séniors. Mais l’association qui la accueilli lui propose un emploi à la clé. Une belle opportunité pour cette jeune Saint-Andréenne titulaire d’une licence de psychologie.

Pour certains jeunes, cette expérience humaine suscite aussi des vocations dans le secteur du médico-social.