Des milliers de fidèles honorent le dieu Mourouga à Saint-Paul et à Saint-Benoît

Ce vendredi 2 juin, la communauté hindoue célèbre le dieu Mourouga à travers la fête du Cavadee, à Saint-Paul et à Saint-Benoît. Un moment de ferveur qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes dans ces deux villes.

JCTS / HA / HCE •

Depuis très tôt ce vendredi matin, les fidèles de la communauté hindoue de Saint-Paul s'affairent à la Grande Fontaine. Ce 2 juin, c'est le grand jour pour eux, celui qui vient conclure dix jours de carême végétarien, de privations, et de prières. Mais aussi dix jours de fête, ponctués par les cérémonies chaque soir au temple Siva Soupramanien de la rue Saint-Louis.

Cavadee à Saint-Paul • ©Adjaya Hoarau

Mourouga, dieu de la jeunesse et chef des armées

Car c'est aujourd'hui le jour du Cavadee, qui célèbre Mourouga, dieu hindou de la jeunesse et chef des armées, mais aussi symboliquement la victoire du bien sur le mal. 6 000 fidèles étaient présents ce vendredi à la Grande Fontaine, point de départ de la procession vers le temple en centre-ville de Saint-Paul. Avant de prendre le départ de la procession, des offrandes de fruits ont été réalisées par les fidèles.

Cavadee à Saint-Paul • ©Adjaya Hoarau

Le cavadee, arche en bois garnie

C'est ensuite vêtus de rose, la couleur symboliquement portée lors de ces festivités, et au son des chants et des prières, ils ont porté ce matin le cavadee sur leurs épaules, cette arche de rotin ou de bois, garnie de tissus, de fleurs et d'images et statues de divinités.

Cavadee à Saint-Paul • ©Adjaya Hoarau

Des aiguilles sur le corps

D'autres ont choisi de porter le sembou, pot de cuivre généralement rempli de lait ou de miel, qui sera versé sur la statue du dieu Mourouga de retour au temple. Mais il y a aussi ceux qui ont choisi de se transpercer la peau du front, du dos, des bras ou du torse d'aiguilles en argent en forme de "vel", la lance du dieu Mourouga. Certains mêmes, s'en transpercent la langue, faisant voeu de silence pendant cette procession d'importance, afin que leurs "promesses" se réalisent.

Cavadee à Saint-Paul • ©Adjaya Hoarau

Cavadee à Saint-Paul • ©Adjaya Hoarau

Le cavadee, symbole de deux montagnes

Car porter le cavadee, pour ces dévots du dieu Mourouga, représente un acte de dévotion fort, pendant lequel il s'agit de vaincre son propre ego. Selon la légende, un homme prénommé Idumban fut missionné par son guide spirituel pour rapporter sur ses épaules deux imposantes montagnes. Sur son chemin, il rencontra le dieu Mourouga, qui finit par lui accorder sa bénédiction pour l'exploit accompli. Ce sont ces deux montagnes qui sont représentées par le cavadee porté par les fidèles, à la recherche de la grâce de Mourouga.

A la mi-journée, le cortège approchait le temple Siva Soupramanien. Après d'ultimes prières, un grand repas végétarien sera servi aux fidèles, comme chaque soir depuis le début de ces dix jours de fête.

Cavadee à Saint-Paul • ©Adjaya Hoarau

A Saint-Benoît, 700 fidèles

Le dernier jour de la fête dédiée à Mourouga est célébré également ce vendredi 2 juin à Saint-Benoît où là aussi, 700 personnes dont une soixantaine de pénitents ont affiché la même ferveur à l'adresse du dieu de la jeunesse, le priant d'exaucer leurs prières.

A Saint-Louis et à Saint-André, cette fête du Cavadee est célébrée au mois de janvier-février, à Saint-Denis en août-septembre, et à Saint-Pierre au mois d'avril-mai.

Les images à Saint-Benoît ce vendredi 2 juin :

Cavadee à Saint-Benoît • ©Henri-Claude Elma

Fête cavadee St-Benoît • ©Willy Fontaine

Fête cavadee St-Benoît • ©Willy Fontaine