Des nids-de-poule pour Pâques : les motards dénoncent le mauvais état des routes à La Réunion

C’est une tradition de la Fédération française des motards en colère. Au niveau national, chaque week-end de Pâques, les adhérents partent marquer les nids-de-poule, pour inciter les collectivités à mieux entretenir leurs routes. À La Réunion, l'opération s'est déroulée ce lundi 1er avril à Sainte-Marie.

Annaëlle Dorressamy / Précilla Ethève / Marie-Ange Frassati •

Ce lundi de Pâques, à l’appel de la Fédération Française des motards en colère, des opérations "nids-de-poule" ont été menées au niveau national pour rappeler aux autorités gestionnaires l’importance de disposer de routes en bon état.

À La Réunion, la Fédération Française des Motards en colère 974 (FFMC 974) s'est mobilisée à Sainte-Marie.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

“Œufs de Pâques” : les motards tirent la sonnette d’alarme sur les nids de poule bien trop présents sur nos routes • ©Réunion la 1ère

Des nids-de-poule exaspérants

Les chaussées dégradées sont des dangers pour les deux roues. Entre autres pour les motards, les scootéristes, les cyclistes, mais aussi les trottinettes.

Avec sa bombe de peinture verte fluorescente à la main, Jean-Marc Secat, adhérent de la FFMC 974, trace les contours de la chaussée sur une ligne droite de la Mare à Sainte-Marie.

"Au moins ça va servir à visualiser les défauts de la chaussée aussi bien pour les motards que les voitures", s'indigne Jean-Marc Secat, adhérent de la FFMC 974.

"Un risque de chute mortelle"

Symboliquement, les motards ont posé une vanne remplie de paille avec une poule en tôle et des boules de billard en guise d'œufs dans les nids-de-poule de la chaussée. "Sur certaines chaussées, il y a une telle dégradation que ça devient très dangereux", déplore Jean-Marc Secat.

"Il y a aussi un risque de chute mortelle, c'est dangereux", souffle Joël Josserand, coordinateur de la FFMC 974.

Des accidents non recensés

Selon une étude nationale 0,3% des accidents de deux-roues sont dus à des problèmes mécaniques. À La Réunion, aucune étude n'est menée sur les accidents liés au mauvais état des routes.

"On peut être très prudent et être pris de court par une dégradation de chaussée, ça peut nous déséquilibrer", s'inquiète Eric, motard depuis plus de 30 ans. Même si la vigilance est de mise, "un accident peut vite arriver", rappellent les motards en colère.

Des accidents non déclarés aux assurances

À La Réunion, les accidents sont très peu déclarés aux assurances.

"Un motard quand il se ramasse, si la moto est encore en état, il la redresse. Il peste un coup et il repart. Mais on ne va pas le déclarer à l'assurance, car on ne peut rien prouver", explique Joël Josserand, coordinateur de la FFMC 974.

Des motards vent debout contre le contrôle technique obligatoire

Pour les motards, cette opération nids-de-poule est aussi l’occasion de protester contre le contrôle technique obligatoire pour les deux roues à partir du 15 avril prochain.

Le ton est donné avec un message ferme de la part des motards en colère : "Occupez-vous de vos routes, on s’occupe de nos motos".