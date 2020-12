Lycée Jean Joly : des objets connectés à base de matériaux recyclés

Construire et concevoir des objets connectés, uniquement, à partir de matériaux recyclés c'est possible ! Les élèves de seconde du lycée Jean Joly de la Rivière Saint-Louis ont conçu des enceintes bluetooth, le tout à moins de 5 euros.

HM avec Laurent Figon •

Elèves de seconde du lycée Jean Joly de la Rivière Saint-Louis • ©Laurent Figon

Le recyclage comme critère d'évaluation

Des vieilles planches de contreplaqué, des morceaux de cartons ou encore des ventilateurs : voilà des objets qui partent souvent à la poubelle. Mais les élèves de seconde du lycée Jean Joly de la Rivière Saint-Louis ont eu l'idée de les transformer en objet connecté !Inscrits en 2nde option Création et innovation technologique, ils se sont lancés dans des projets pour le moins originaux. Pour son projet, Mathias, par exemple, a voulu lier l'utile à l'agréable, en concevant une enceinte bluetooth tabouret.D'autres comme Inès ont pensé à des objets en trompe-l'oeil : "Ce sont des cocos, j'ai voulu faire mon enceinte avec pour donner un côté naturel à mon enceinte", explique-t-elle au micro de Réunion La 1ère.Dans ce cours de création et innovation technologiques, les critères d'évaluation sont simples : "C'est leur capacité de recycler le maximum de choses pour concevoir une enceinte", explique Julien Barbaroux, professeur de sciences industrielles au lycée Jean Joly de la Rivière Saint-Louis.Des batteries, aux haut-parleurs jusqu'aux câbles, tout est recyclé. Et pour mener à bien leur projet, les élèves ont dû faire preuve de beaucoup d'imagination.A 10 jours de Noël, créer soit même son objet connecté à moins de 5 euros, semble être une bonne alternative.