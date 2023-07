Les prix des biens et services 9% plus élevés à La Réunion qu'en métropole, l'alimentation 37% plus chère sur l'île

L'Insee a publié ce mardi 11 juillet 2023 une étude comparant les prix à La Réunion et en France hexagonale. Globalement, les biens et services sont 9% plus chers sur l'île qu'en métropole. Depuis une douzaine d'années, cet écart n'a fait qu'augmenter. Pour l'alimentation, l'écart de prix atteint même les 37%.

Alimentation, logement, transport... ces postes de dépenses sont-ils plus élevés à La Réunion ou dans l'Hexagone ? Et si oui dans quelle mesure ? Ces questions trouvent réponse dans une enquête de l'Insee (Institut national des statistiques et études économiques), dont les résultats ont été dévoilés ce mardi 11 juillet 2023.

Deux paniers pour deux modes de consommation

L'idée de l'enquête était de comparer les prix par rapport aux habitudes de consommation, souligne l'Insee. Et Réunionnais et métropolitains ne consomment pas forcément les mêmes choses. D'où l'étude de deux paniers différents : un panier de biens et de services consommés habituellement par un ménage en France métropolitaine, et un autre qui reflète les habitudes des ménages locaux.

"Ce sont les écarts de prix sur ces deux types de paniers qui ont été calculés pour obtenir une moyenne", explique Loup Wolff, directeur inter-régional de l'Insee Réunion-Mayotte.

Ecoutez les précisions de Loup Wolff, directeur de l'Insee Réunion-Mayotte, sur Réunion La 1ère :

ITV de Loup Wolff, directeur de l'Insee Réunion

Des prix quoi qu'il en soit plus élevés à La Réunion

Sans grande surprise, de manière générale, c'est à La Réunion que les prix des biens et services sont plus élevés, en comparaison avec l'Hexagone.

Le panier représentatif des habitudes de consommation en métropole, acheté à La Réunion, y coûte 12% plus cher. Mais le panier représentatif des habitudes locales, acheté à La Réunion, coûte aussi plus cher (de +6%) que s'il était acheté en métropole !

"Il y a un écart de prix constaté entre La Réunion et l'Hexagone qui est, en 2022, de +9% en moyenne sur l'ensemble des biens et services". Loup Wolff, directeur Insee Réunion-Mayotte

Des prix plus élevés de 9% à La Réunion • ©Insee Réunion

Un écart de prix qui ne fait qu'augmenter depuis 2010

Résultat : en 2022, année où ont été relevés les prix, la vie coûte en moyenne 9% plus cher à La Réunion par rapport à l'Hexagone. En 2010, l'écart moyen et global entre les prix métropolitains et ceux réunionnais était déjà de +6%. Puis en 2015, de +7%...

L'écart de prix augmente entre La Réunion et l'Hexagone • ©Insee Réunion

Des écarts qui diffèrent selon les types de biens et services

Néanmoins, ce chiffre représente un écart moyen et global calculé à partir des prix d'un ensemble de biens et de services. Dans certaines catégories de produits, les écarts avec la métropole sont encore plus grands, et dans d'autres ils se réduisent.

L'alimentaire, 37% plus cher à La Réunion

Les prix de l'alimentaire, eux, y sont pour beaucoup, comme l'explique Loup Wolff. Globalement, les prix de l'alimentation sont 37% plus élevés à La Réunion que dans l'Hexagone ! C'est l'écart de prix le plus flagrant de toutes les familles de produits enquêtées.

"L'alimentation est nettement plus chère à La Réunion que dans l'Hexagone, de +37%. Elle a en plus beaucoup augmenté pendant la dernière décennie" Loup Wolff, directeur Insee Réunion-Mayotte

L'alimentaire, bien plus cher • ©Insee Réunion

Santé, communications, loisirs, également plus chers sur l'île

Les communications (téléphone, internet, poste) coûtent également plus cher sur l'île (+25% d'écart) que dans l'Hexagone. Idem pour les dépenses de loisirs et de culture (+14% d'écart), ou encore pour la santé (+9%).

Santé, communications et loisirs, aussi plus chers à La Réunion • ©Insee Réunion

Les dépenses liées au logement moins chères à La Réunion

En revanche, "il y a aussi des choses moins chères qui contrebalancent les prix de l'alimentation", souligne le directeur inter-régional de l'Insee. Au rayon de ce qui coûte moins cher à La Réunion que sur le continent, on retrouve l'énergie, ou encore les consommations liées au logement que sont l'eau, le gaz ou l'électricité. Conséquence : si les loyers sont plus élevés sur l'île, les autres dépenses liées au logement compensent.

Le coût du transport moins élevé à cause des prix des carburants

Même chose pour le transport, premier poste de dépense des ménages réunionnais, qui coûte globalement 4% moins cher localement : les voitures, neuves comme d'occasion, sont certes plus chères (de +14%), mais les carburants sont ici moins onéreux que dans l'Hexagone (-20%). Les prix de l'habillement et des chaussures sont également un peu moins élevés à La Réunion, soit un écart de -2,5%.

En outre, selon le directeur de l'Insee Réunion-Mayotte, ces écarts de prix sont aussi à mettre en relation avec les revenus. A La Réunion, c'est un peu la double peine : non seulement les prix sont plus élevés, mais les revenus d'un ménage moyen sont aussi inférieurs de 27% à ceux du même ménage en métropole.

Des écarts encore plus conséquents dans les autres DOM

Si ces écarts de prix restent conséquents, il est à noter que c'est La Réunion qui s'en tire le mieux, de tous les départements d'outre-mer enquêtés... En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l'écart de prix avec l'Hexagone s'envole pour atteindre les +16% !

60 000 relevés de prix effectués en 2022

A noter que la comparaison effectuée par l'Insee a concerné l'ensemble des biens et services consommés de manière significative par les ménages. Les enquêteurs de l'Insee ont, pour ce faire, dû effectuer de 4 000 à 6 000 relevés de prix - hors soldes et promotions, en points de vente - dans chaque département d'outre-mer, et 55 000 en métropole, en 2022.