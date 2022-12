Des Réunionnais saluent l’entrée de la baguette artisanale au patrimoine de l’Unesco

La baguette de pain aujourd'hui protégée par l'Unesco. Depuis des années, la Fédération Réunionnaise des Artisans Boulangers-Pâtissiers demandait cette reconnaissance au titre des savoir-faire artisanaux. C'est chose faite, ce 30 novembre 250 grammes de blé, de farine, de levure et d'eau sont entrés dans l'histoire de l'humanité

Michelle Bertil / Thierry Chapuis •

La baguette de pain artisanale figure désormais au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Le comité intergouvernemental de l'Unesco a décidé d'inscrire ce 30 novembre, les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

La baguette de pain est désormais classée au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco. Vos réactions à La Réunion

La meilleure baguette à La Réunion en 2018

Une reconnaissance qu'attendaient depuis des années les artisans boulangers de France et ceux de la Réunion. En 2018, un professionnel du Guillaume Saint-Paul, Laurent Encatassamy avait remporté à 24 ans, le prix de la meilleure baguette de France, décerné tous les ans.

©Michelle Bertil (Réunion la 1ère)

Cinq ans de travail pour l'inscription

Pour Laurent Encatassamy, " ça risque justement de mondialement être communiqué la dessus, une grosse communication qui fera que forcément il y aura des intéressés, il y aura de la curiosité qui fera que la baguette, elle va faire le tour du monde ".

" Excellente nouvelle " réplique de son côté Norbert Tacoun. La Fédération Réunionnaise des Artisans Boulangers Pâtissiers travaille depuis cinq ans, en effet, avec la Confédération Nationale sur cette demande d’inscription des savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette, au patrimoine immatériel de l’Unesco.

La baguette de pain entre au patrimoine mondial de l’Unesco. • ©Thierry Chapuis

C’est pour sauvegarder nos savoir-Faire " ajoute Norbert Tacoun. Le Président de la Fédération Réunionnaise des Artisans Boulangers Pâtissiers précise " qu'entre 1970 et 2020 on a perdu 20 000 boulangers en France et dans les régions d’outre-mer ".

" C'est mérité , c'est une institution "

Dans les boulangeries ce jeudi matin, la baguette était dans les brèves de comptoir. Tout le monde ou presque était au courant.

" C’est mérité ", dit un acheteur.

" C’est quand même une institution, un français sans la baguette c’est pas un Français ", en ajoute un autre.

La France produit chaque année six milliards de baguettes et compte 12 millions de consommateurs. Quant à La Réunion, elle mange aujourd'hui autant de pain que de riz.