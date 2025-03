Dictée bilingue Kréol-Français: la finale à suivre en direct du MOCA ce jeudi 27 mars de 10h15 à 12h sur Réunion La 1ère

La finale de la dictée bilingue Kréol-Français a lieu ce jeudi 27 mars à partir de 10H15 au MOCA. Un évènement à, suivre sur les 4 médias de Réunion La 1ère (TV-Radio-Web et réseaux sociaux). 6 prix seront remis à 3 élèves de CM1 et 3 élèves de CM2.

La finale de la dictée bilingue Kréol-Français a lieu ce jeudi 27 mars de 10h15 à 12h au MOCA à Montgaillard dans les hauts de Saint-Denis, une émission spéciale animée en direct par Yaëlle Trulès et à suivre sur notre site internet et notre page Facebook.

Pourquoi une dictée bilingue ?

​Pour valoriser les élèves qui suivent des parcours en langue créole et illustrer la nécessité de respecter des règles de graphie et de syntaxe dans l’apprentissage du créole, l’académie de La Réunion organise, en partenariat avec la Région Réunion et Réunion La 1ère, la finale de la dictée bilingue créole/français. ​La demi-finale s’est déroulée le 21 février dernier en direct sur Réunion La 1ère radio et sur la page Facebook de Réunion.1. Plus de 900 élèves de CM1 et CM2 y ont participé.​

Ce sont tous des écoliers qui suivent un cursus d’enseignement en créole : ils ont des cours de créole, des cours en créole, mènent des projets en lien avec la culture réunionnaise ou encore travaillent sur la comparaison du fonctionnement de la langue créole avec celui du français.​



Les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats en créole et en français lors de la demi-finale (au-delà de 90% de réussite) font partie des finalistes et se retrouvent pour la dictée finale. ​ Trois prix pour les CM1 ainsi que trois prix pour les CM2 seront remis en fin de dictée par la Présidente de Région.

​

Une dictée finale au MOCA

​

30 élèves finalistes de CM1 et de CM2 sur un effectif total de 918 participants vont pouvoir se mesurer ce jeudi 27 mars.​ Les élèves viennent de toute l’île : Saint-André, Saint-Benoit, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Louis, Le Port, Saint-Joseph, Saint-Denis. ​Les parents ainsi que les adultes présents au MOCA sont invités à se lancer dans ces dictées.

​

La dictée bilingue étant retransmise en direct sur les 4 médias de Réunion la 1ère (TV, Radio, WEB et réseaux sociaux), le défi est lancé à toutes les autres classes ainsi qu’au grand public, avec pour objectif de découvrir la langue créole écrite, voire d’approfondir ses connaissances.​



Finale de la dictée bilingue français/kréolen 2024 à la Région • ©Elyas Akhoun

Programme de la dictée bilingue Kréol-Français

*10h – 12h​​

Lancement des dictées :​

Dictée 1 : en créole (20 mn) lecture par Huguette Bello, la Présidente de Région​

Petite pause – récupération des copies – correction des copies en créole par les correcteurs​

Dictée 2 : en français (20 mn) lecture par Rostane Mehdi, le Recteur de l'Académie de La Réunion ​

Petite pause – récupération des copies - correction des copies en français par les correcteurs​

Correction collective ​

​

Éléments d’explication donnés par Giovanni Prianon et Betty Ah-Koi (référents Langue Vivante Régionale)​

Remise des prix et des diplômes ​

*12h00-12h15 : 6 prix remis : 3 élèves de CM1 + 3 élèves de CM2